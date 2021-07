La sanjuanina que tuvo reconocimiento internacional en pandemia, sorprende con su nueva obra

sábado, 10 de julio de 2021 14:10

En 2020, cuando la pandemia comenzó, la artista sanjuanina Cecilia Flores, junto a Ángel Grossi, supieron realizar un significativo montaje sobre las consecuencias emocionales del coronavirus, trabajo que cautivó y fue seleccionado, nada menos que por las Naciones Unidas, en un concurso entre países.

Tras el reconocimiento internacional, esta vez, Cecilia dio un paso más allá y se animó a concretar lo que sin dudas se convirtió en una diferente pero única obra de arte, sobre el lugar en el que trabaja hace años: La Cámara de Diputados. Se trata de una réplica del edificio de la Legislatura hecho con fósforos que juntó durante 20 años.

"Nunca pensé que iba a tener ese éxito, me cuentan que todos hablan de la obra y eso me hace súper feliz. Empecé a juntar fósforos cuando yo tenía 13 años pero nunca supe para qué o qué iba a hacer. Un día mientras me bañaba se me ocurrió hacer una réplica de la Cámara a escala, y me puse como fecha el 21 de enero, cuando fue el Bicentenario de la Cámara, pero no llegué con el tiempo. Entonces después trabajé más duro para llegar al Día del Empleado Legislativo. Pese a los contratiempos, lo logré y estoy muy orgullosa de todo lo que la obra provocó", reveló la artista a Diario La Provincia SJ.

Crítica con su obra, asume que vista en detalle es "imperfecta" aunque ante los ojos de los espectadores y de quienes admiran lo que hizo con fósforos, simplemente se quedan impactados. La artista reveló que desconoce la cantidad de fósforos que usó, pero sí el tiempo que le llevó juntarlos, más el año de trabajo que le significo semejante propuesta.

"Nadie sabía qué era y cuando se lo mostré a mi jefe, me dijo que siguiera y que lo terminara. Cuando pasé a la parte del escudo, se me complicaba hacerlo con fósforos, entonces busqué a Gisel que es artista plástica y trabaja con porcelana en frío. El desafío para ella fue tratar de hacer el escudo en la medida que yo había sacado, que era algo de 5 centímetros, para que entre en la obra. La hice trabajar mucho", recordó entre risas, sobre el esfuerzo que significó.

"La base de la curva la hice con un frasco, después hice las paredes por separado y luego fui ensamblando cada parte. También me ayudé con papel madera para reforzarlo un poco. Posteriormente, una señora realizó la parte de las plantes que las tejió y lo que más quería que no faltara eran las palmeras que son características y que están desde hace mucho tiempo", agregó respecto a los detalles.

Si bien la mujeres la ayudaron, fue Cecilia la encargada de ensamblar absolutamente todo en medio de horas de trabajo que se intensificaron cada día, en las últimas semanas.

"El día de la presentación, el Vicegobernador y yo destapamos la obra, recuerdo que cuando la descubrimos hubo un asombro de todos. Me reconocieron que además de ser empleada legislativa, tengo eso del arte que me mueve, y me sentí feliz. Si bien Roberto Gattoni es un hombre serio, ese día se quedó interiorizándose de todo, de los detalles y vivimos un momento muy lindo", dijo con emoción en la voz.

Si bien la obra aún continúa expuesta en la Legislatura, la artista contó que le harán una urna especial con una cúpula, para protegerla de cualquier amenaza externa. "Ha pasado a ser Patrimonio Artístico de la Cámara, es un orgullo que no entra en el pecho".

"Yo soy dibujando pero el arte en general me encanta, siempre me gustó e intento hacer cosas con madera o cartón. Para esta obra no tomé ninguna medida y en un momento tuve dudas de si me iba a salir o no. Dije: 'voy a usar mi ojo artístico y que sea lo que tenga que ser'. A medida que la fui terminando y agregando los detalles, quedé fascinada, y me impulsa a hacer otra cosa. Si pude hacer esto, estoy segura que puedo lograr mucho más", finalizó Cecilia.