Restricciones en San Juan: ¿qué pasa con los cumpleaños, casamientos y shows populares?

viernes, 9 de abril de 2021 09:05

Este jueves en la noche, el Gobierno de San Juan difundió el Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, 235-2021 que establece las restricciones y prohibiciones a partir de este sábado 10 de abril a las 00 horas. El objetivo es cuidar la salud de todos los sanjuaninos en un contexto de avance del coronavirus en la provincia y el país, sin descuidar la economía.

En este contexto, surgieron dudas de muchos sanjuaninos que ya habían planificado festejos y celebraciones para los próximos días. Ante este escenario, la ministra Fabiola Aubone destacó que están prohibidas las actividades masivas, con lo cual deberán ser suspendidas las planificadas. De esta forma no se podrán hacer los espectáculos que congreguen a un público masivo, como son los conciertos o shows musicales. Además no se podrán realizar las reuniones sociales masivas.

Por otro lado, quienes tengan cumpleaños o casamientos previstos, podrán hacerlo siempre y cuando lo desarrollen en salones de eventos que estén habilitados para realizarlos bajo protocolo. En este caso se puede hacer hasta el 40% de la ocupación del salón pero no se deberá hacer los festejos en lugares particulares como casas o salones de personas que no estén habilitadas por el Comité Covid-19 en San Juan.

Vale destacar que las actividades y reuniones en domicilios particulares quedan limitadas a 10 personas, con el debido cumplimiento de los protocolos vigentes. Los cumpleaños o festejos en las casas no se podrán hacer con grupos mayores a esa cantidad.

"Quienes tengan eventos deberán terminar antes para no circular a las 2 de la mañana. Sólo las personas que deben circular de manera obligatoria en el horario que no puede haber circulación, se deberá sacar", explicó Aubone quien además subrayó que "hay actividades que no pueden detenerse. En San Juan todas las actividades están permitidas" pero "las actividades masivas están prohibidas".

Vale destacar que en el DNU firmado por Uñac se aclaró la Restricción Nocturna que rige en San Juan: restringir los horarios de funcionamiento para bares, restaurantes, cines y teatros, los que de domingo a jueves deberán cerrar sus puertas a las 00 horas, debiendo quedar los locales vacíos desde las 01.00 hasta las 06.00. Los días viernes y sábado el horario de cierre será a la 01:00, debiendo quedar los locales vacíos desde las 02.00 hasta las 06.00.