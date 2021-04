Es aficionado al motocross y se tatuó al "Wey" Zapata: "nos tocó verlo volar más alto de lo esperado"

viernes, 9 de abril de 2021 22:27

Sin dudas la fortaleza, la resiliencia y la pasión por el motocross que caracterizaba al piloto sanjuanino, Alberto "Wey" Zapata, marcó a toda una generación que lo recordará de por vida, tras su muerte el pasado domingo cuando competía en Córdoba. La noticia conmocionó y llevó que a cientos de personas lo acompañaran en lo que fue su despedida en San Juan.

Sin embargo, uno de sus admiradores fue más allá y demostró de una manera única lo que siente por Zapata. Se trata de Diego Elizondo, un angaquero aficionado al motocross que inmortalizó en su piel al "Wey", en medio de un emotivo momento.

"Me gusta mucho el motocross, las motos y el deporte que él hacía. Yo al Wey no tuve la oportunidad de conocerlo bien, si lo conocí y lo vi una sola vez en persona, fue antes de su accidente en auto. Vi muchos vídeos de él y después me llamó mucho la atención cuando lo vi correr con un solo brazo, de ahí lo empecé a seguir más", contó el joven a Diario La Provincia SJ.

El chico aseguró que si bien tiene "ese tipo de motos", no compite y es un aficionado al deporte. Por eso "El Wey" siempre estuvo entre sus máximos ídolos.

"Lo tenía de amigo en Instagram, veía sus videos, sus fotos, y para mí era algo increíble, escucharlo hablar en sus entrevistas con esa alegría, con su fortaleza y sus ganas de vivir y demostrar que si se puede. La verdad que para mí fue y seguirá siendo un ejemplo de persona, con tan solo 23 años de vida demostró mucho y dejó una gran enseñanza para muchos", señaló.

Por eso, cuando pensó en homenajearlo, no le bastó con sólo despedirlo por redes sociales, sino que además buscó una de sus fotos más significativas y se la tatuó en la espalda, en medio de un trabajo que, para él, lo dejó feliz.

"Cómo el "Wey" dijo en una entrevista, hay tanta gente con sus dos brazos y piernas que se bajonean y muchos se quieren quitar la vida, y él con tantas ganas de vivirla y seguir adelante, con lo que más le gustaba. Lamentablemente nos tocó verlo volar más alto de lo que se esperaba", finalizó emocionado.