El 16 de abril estarán los padrones provisorios de un nuevo sorteo de IPV

jueves, 8 de abril de 2021 20:23

El próximo jueves 29 de abril, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, realizará un nuevo sorteo de viviendas del IPV. Allí, se sorteará el barrio Valle Norte, ubicado en San Agustín de Valle Fértil. El sorteo está destinado únicamente a familias del departamento que estén inscriptas en el IPV.

A raíz de esto, la Oficina Móvil del IPV visitó esta semana la villa cabecera del departamento con el objetivo de realizar nuevas inscripciones, reempadronar y seleccionar el barrio para el sorteo.

Hasta el miércoles 13 de abril, quienes aún no eligieron el barrio para participar del sorteo tendrán la posibilidad de hacerlo. Es importante destacar que, para participar del sorteo, la elección del barrio es un requisito excluyente. Es decir, que quienes no elijan barrio a través del sitio, no podrán participar. Para recibir asesoramiento en la elección, pueden asistir a la municipalidad o al área de Adjudicaciones de IPV (entrepiso del Centro Cívico) en horario de 8 a 14.

El viernes 16 de abril, estarán disponibles los padrones provisorios en el sitio www.sorteovivienda.sanjuan.gob.ar. En esa fecha, las familias inscriptas deberán corroborar que sus datos estén correctos.

Los días 19 y 20 de abril próximos, el IPV brindará la posibilidad de realizar cambios en los datos, en caso de que se requieran. Para ello deberán asistir al área de Adjudicaciones de IPV, en horario de mañana.

El lunes 26 y martes 27, estarán disponibles los padrones definitivos en en el sitio www.sorteovivienda.sanjuan.gob.ar, junto con el número con el cual cada familia participará del sorteo.

Por último, el sorteo se realizará en la Caja de Acción Social, el jueves 29 de abril. En el marco de la pandemia de COVID-19, no está permitida la asistencia del público a la Caja de Acción Social. Por esto, se transmitirá en vivo a través de SI San Juan, el canal oficial del Gobierno de San Juan.

Además, el listado de ganadores se publicará oportunamente en el sitio web.

Sobre el barrio Valle Norte

En el marco del operativo de reempadronamiento, el director del IPV, Marcelo Yornet, visitó la obra del barrio Valle Norte junto al intendente Omar Ortiz y miembros del Concejo Deliberante.

El complejo habitacional se ubica en la Villa San Agustín y cuenta con más de un 80% de avance de obra. Se trata de 151 viviendas que constan de dos dormitorios, baño, cocina comedor y lavadero. Además, el proyecto permite transformar las mismas en viviendas evolutivas a bajo costo.

Sumado a esto, el barrio cuenta con calles con calzada enripiada, señalización de calles, pasantes vehiculares y peatonales, sistema de riego en arbolado público con cunetas de tierra, colocación de arbolado, espacios verdes, red de agua potable, gas envasado, red de cloacas y alumbrado público.