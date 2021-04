Confirman que cierra Compumundo en San Juan y hay preocupación por los trabajadores

jueves, 8 de abril de 2021 10:44

En las últimas horas se conoció que la única sucursal de Compumundo en San Juan cierra sus puertas este sábado 10 de abril, y el anuncio prendió las alertas en el Sindicato Empleados de Comercio -SEC- por la situación de los cinco trabajadores que pertenecen a la firma.

"La semana pasada tuvimos audiencia y ahí nos enteramos que no tenían pensado cerrar la sucursal. El lunes de esta semana se presentó una persona diciendo que desde Buenos Aires la habían llamado para realizar un presupuesto para ver lo que tenían que llevar y producir el cierre del local. Inmediatamente se pidió una audiencia nuevamente pero este jueves hay una reunión, a partir de las 13:30 horas con los cinco empleados y el encargado. Dijeron que este sábado dejan de trabajar directamente", contó Mirna Moral, desde el SEC, a Diario La Provincia SJ.

En este marco, remarco que "lo que vamos a hacer es decirle a los compañeros y compañeras qué es lo que tienen que hacer, porque van a cerrar pero no sabemos cómo les van a pagar la liquidación que corresponde. Ellos van a tomar la determinación de cerrar aunque a nosotros nos parezca que no corresponde, pero también tienen que informar cómo va a ser el pago de la liquidación con el aguinaldo de acuerdo al tiempo trabajado, con las vacaciones de acuerdo al tiempo trabajado y si les deben vacaciones del año pasado. De acuerdo a los sueldos que les estaban adeudando porque Compumundo no viene pagando bien. El mes pasado pagaron únicamente a los empleados que estaban trabajando y los que tenían un permiso médico por Covid, un certificado médico por cualquier enfermedad o los que estaban de vacaciones, directamente no les pagaron".

La situación de los empleados ya que venía analizando por parte del SEC ya que los trabajadores de Garbarino mantienen similares condiciones, según señaló Moral.

"La semana pasada ya tuvimos audiencia y evidentemente nos mintieron en la cara porque quien se presentó (por parte de la firma) dijo que no tenían pensado cerrar el local y al lunes siguiente se presenta alguien diciendo que van a proceder al cierre. Por eso hoy los esperamos a las 13:30 horas, junto con dos de los apoderados, para recibirlos y decirles qué se viene ahora y qué tiene que hacer cada uno para asegurarse el pago de lo que les deben", agregó.

Son cinco empleados y un encargado quienes conforman el staff de Compumundo y todos mantienen una antigüedad de no más de cinco años.