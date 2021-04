Con el drama de pedir por las calles: Antonia se quedó sin nada y recorre los barrios pidiendo donaciones

miércoles, 7 de abril de 2021 17:21

"Señora, tiene algo para darme, lo que sea, ropa, calzados". La frase la repite después de cada aplauso que hace en las puerta de las viviendas. Antonia Tejada tiene 55 años recién cumplidos y una vida que siempre fue muy difícil.

Hasta hace un tiempo, el camino lo transitó con su marido pero desde que él murió con cáncer, todo dio un giro en su vida. "Me fui a vivir con mi mamá que me dijo 'quedate a vivir acá conmigo' pero ella murió hace 6 meses y estuve viviendo en esa casa pero ya me sacaron", explicó Antonia a Diario La Provincia SJ.

La mujer vivía con su hijo de 27 años de edad que tiene una discapacidad, en la casa que era de su madre en Zonda pero al morir ella, tuvo que abandonar la vivienda. Fue después del terremoto, cuando incluso parte se vino abajo por la precariedad que tenía.

A partir de ahí se fue a vivir a la casa de sus hijas en el Lote Hogar 30, en La Bebida, Rivadavia. Sin embargo en la misma casa viven 10 personas, de los cuales 6 son niños chicos.

"Permanente ando por los barrio pidiendo y la gente me ayuda. Ahora ando con verduras que me han dado pero mis hijos me dicen que no venga a pedir por el riesgo del coronavirus pero voy para que me ayuden", expresó la mujer que hace unas semanas pasó un muy mal momento con su familia cuando los colchones se le quemaron a raíz de un incendio que se generó con una vela.

Por eso es que el mayor pedido que hace cuando camina por las calles de los barrios es de colchones, mantas, frazadas, ropa y calzado.

"Se me quemaron los colchones de mis nietos y ahora dormimos en lo que hay", lamentó la mujer que subrayó que le gustaría hacer una pieza al lado de la casa de su hija pero no tiene recursos para hacerlo.

Para los que quieran ayudar podrán acercarse por el Lote hogar 20, manzana 6, casa 6, La Bebida.