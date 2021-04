Analizan los casos de sanjuaninos que recibieron las 2 dosis de la vacuna y se contagiaron con coronavirus

martes, 6 de abril de 2021 15:08

En San Juan no hay variantes de coronavirus a la que ya se conoce. A esta provincia no llegó ni la variante de Brasil ni la Británica. Pero para ello se están estudiando no sólo las personas que llegan de otras provincias o países, y que podrían portarlo, sino también a los sanjuaninos que recibieron las 2 dosis contra el coronavirus e igual se contagiaron.

Así lo indicó la doctora Mónica Jofré quien explicó que por ahora los estudios se mandan al Malbrán porque esos estudios en San Juan no se hacen.

"No tenemos ninguna de las nuevas variantes, seguimos con la original. Por protocolo trabajamos en conjunto Epidemiología y Virología, no solo con personas con antecedentes que viajaron a otros países, sino que se amplió la vigilancia de la cepa a las personas vacunadas con las 2 dosis e igual se contagiaron", comenzó explicando en AM1020.

Luego señaló que "esas muestras se envían al Malbran para saber si la cepa es la misma o es una variante que no conocemos" pero por el monento "no tenemos una variante confirmada en San Juan".