Volvió la música alta a los bares en Rivadavia y el municipio ya analiza nuevas acciones

lunes, 5 de abril de 2021 08:00

En octubre del 2018, la municipalidad de Rivadavia puso en vigencia una ordenanza que prohíbe a los boliches, lugares bailables o con música estridente funcionar en zonas donde esté asentada la comunidad. El objetivo era eliminar el impacto sonoro que producen estos locales y que perturba la paz vecinal. La norma prohibía el funcionamiento de locales en el radio comprendido por calles Comandante Cabot, Santa María de Oro, Coll y Rastreador Calivar. En este contexto, cerraron sus puertas varios boliche y otros se tuvieron que reinventar.

A más de 2 años de aquella medida, y con la pandemia como factor de cambio, nuevamente el municipio pone el ojo en los bares que producen problemas entre los vecinos. Es que hay un par que ya genera la música a alto volumen, pese a estar rodeado de viviendas y eso ya se convirtió en reclamo.

"Nos hemos reunido hace 10 días con propietarios. Pueden haber shows en vivo pero no hay boliches. Se contratan a bandas de otras provincias, tocan en las cervecerías y pubs. Y hemos advertido que es hasta la 1 pero no queremos ser un estorbo ni palo en la rueda. Pero deben cumplir con la ordenanza, tiene que ser viernes y sábado show en vivo. No puede ser otro día y por eso vamos a cumplir a rajatabla", señaló el jefe comunal a Diario La Provincia SJ.

El intendente luego indicó que así como una vez se dictó una ordenanza donde no se permitían los boliches en un radio determinado, ahora no descartan volver a emitir una medida contra los bares que incumplan con el volumen. "Llegado el momento estaremos obligados a hacer que en un cierto radio no se permitan los espectáculos en vivo. Por eso tratamos de mediar, que haya música a bajo volumen, especialmente donde vive mucha gente. Viven muchos vecinos al lado, tratamos de no dañar", agregó.

"Muchos vecinos entienden que son muchas fuentes de trabajo pero tratamos de que el impacto sea el menor posible", finalizó.