"Las diferencias vamos a sanar": la mirada de una mamá sanjuanina a su hijo con TDAH que se hizo canción

domingo, 4 de abril de 2021 15:56

Laura Pastén es mamá, docente de música hace 15 años y compositora y nunca pensó que una de sus obras iba a lograr semejante repercusión. Gestada artísticamente en la pandemia, la canción "Las diferencias vamos a sanar" habla desde su amor de madre sobre su hijo Ulises, quien fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se viralizó el 2 de abril en el día de concientización sobre autismo y TDAH y va camino a ser un himno para las familias, que conmueve desde la sinceridad y la emotividad.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Laura se mostró sorprendida y agradecida por la repercusión. "La canción está motivada por una historia tan fuerte como el mensaje de la canción. Mi hijo Ulises, de 8 años, tiene TDAH y los papás que tenemos hijos con condiciones especiales sabemos que es un transitar difícil, con complicaciones y en el que hay muchos miedos, además, sobre lo que les pueda pasar a nuestros hijos al ser diferentes; porque la diferencia está. Soy parte de un colectivo que se llama "Alas Naranjas" integrado por mamás con chicos con TDAH y en su momento, nos conmovimos ante el caso de un nene de Buenos Aires que celebró su cumpleaños y nadie fue. Fue un hecho lamentable, doloroso para la familia, para el niño que esperaba a sus compañeritos y eso me impulsó también a escribir".

Para la compositora, "empecé, entonces, a escribir una canción que sobre todo habla de eso: no tenemos que ver las diferencias; las diferencias están, hay que aceptarlas, acompañarlas y sanarlas. Creo que fue una necesidad grandísima de escribir un mensaje. Fue escrita desde la mirada materna, desde la mirada de la maestra apuntando a la inclusión".

Laura, Ulises y su familia transmiten un fuerte mensaje sobre la verdadera inclusión.

Sobre el proceso creativo, involucró escribir la letra ("ya tenía en claro lo que quería decir", acota) y la música, "se me empezó a presentar en fragmentos y uní y armé todo de a poquito. Aunque fue de los primeros que la escuchó, mi hijo me decía: "bueno, ya está, ya está mamá", ya que las demostraciones de cariño no le gustan mucho. Es su personalidad. Pero de a poquito va entendiendo que esta canción es para él y para todos los niños. Él no entiende, precisamente, la diferencia entre él y los otros niños; él ve a todos iguales. Es por eso que, en la canción, abordo eso: el que podamos desprendernos de los perjuicios. Cuando la tuve lista, la compartí con las mamás del colectivo de "Alas Naranjas" y les encantó, se emocionaron muchísimo y nunca pensé que iba a tener esta repercusión tan grande porque una lo hace de corazón, pero nunca entendí cómo impactó en la emoción. Algunas mamás hasta me decían que suena como un arrullo; una canción de cuna".

Pero su obra no quedó allí, ya que el propósito de su creación era mucho más grande. "Con la pandemia, en el día del TDAH, me propusieron que la difundiéramos. Con mi esposo, que es músico también, fuimos a grabarla a un estudio para que sonara mucho mejor y con una calidad más linda para escuchar. Después, hicimos un video con participación de chicos sanjuaninos con TDAH pero para difundirla consideramos que había que preservarlos", manifestó.

En eso, Laura se encontró con el artista digital y dibujante "Lolo" Riquelme e hizo las imágenes del video que se conoce actualmente en base a una foto de Ulises que ella le envió. Con esa combinación, explotó en su difusión.

"Tenemos que pensar de qué se trata la verdadera inclusión, cómo hacerla y qué estamos haciendo realmente. Sería muy bueno no sólo pensar en la palabra sino en lo que lleva consigo.No está mal no saber pero sí que nos interesemos en conocer y aprender. Que dispongamos de mayor información y confiable por parte del Gobierno, así como recibimos otras tantas informaciones porque los chicos con autismo y TDAH crecen y ante una sociedad que no es empática, no tienen posibilidades de trabajo, por ejemplo", remarcó.

Un camino con muchos desafíos

Ulises fue diagnosticado en Córdoba cuando ya era alumno de jardín de infantes y actualmente asiste a 3º grado en el Colegio San José. "Nos han tratado muy bien, tiene un buen acompañamiento del Gabinete Psicopedagógico y a él lo quieren muchísimo. Es un personaje. Con todas las dificultades que le genera este trastorno ya que se le complica mucho la concentración y estar quieto, está muy contenido. Con la pandemia, fue difícil porque él quería ver a sus compañeros. Le gusta estar con los demás y por eso, no quería hacer los deberes en casa. Fue un desafío", reconoce la mamá.

En ello, Laura considera muy valioso que las familias de los compañeritos de su hijo conozcan sobre el TDAH y "además de compartirles la canción, hablo mucho del tema con ellos para que tengan una visión de lo que es y se lo transmitan a sus hijos".

El pequeño también sigue terapias, fuera del horario escolar, para tener mejores herramientas para desenvolverse. "Siempre decimos que él va pero más despacito.Y eso no está mal. Vamos transitando este camino y que es un desafío constante. Y lo rescatable es que las escuelas van deconstruyéndose y los docentes preguntándose: "¿qué le pasa a mi alumno que actúa de esa forma?"; "¿cómo lo puedo acompañar?" y cambiar así la mirada del "niño problema". Por eso, con mi canción también propongo cambiar esa mirada y acompañar más a las familias en un proceso tan fuerte y de aceptación de la condición de sus hijos. Pero no hay que tener miedo de que, aunque el niño sea diferente, va a fracasar en el futuro. Necesitamos fortalecer su autoestima para su vida y estar siempre junto a ellos", asegura.