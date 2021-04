Atropellaron a una familia y se dieron a la fuga: "necesitamos la ayuda de testigos"

sábado, 3 de abril de 2021 23:38

El pasado lunes 29 de marzo, a las 11.02 de la mañana, una pareja circulaba en moto junto a su hija cuando fueron embestidos en calle Marqués Aguado y Av. Rioja. El conductor se dio a la fuga y necesitan testigos para encontrarlo.

"Viajábamos en moto en calle Marqués Aguado y el auto, un Fiat Siena, circulaba por Av. Rioja. Estábamos cruzando la calle de oeste a este y el auto de sur a norte, cuando siento el grito de mi mujer y el fuerte impacto en la parte trasera de la moto. La persona que nos atropelló se dio a la fuga inmediatamente, no frenó en ningún momento", contó Jesús Solazzo a Diario La Provincia SJ.

Es una familia verdinegra, y venían de colgar una bandera en el Hilario Sánchez para alentar a los de Ferrari este domingo. "Recién salíamos de la cancha e íbamos camino a buscar unos productos de Amodil que vende mi mujer. Lamentablemente la moto es nuestro único medio de transporte y la usamos para trabajar. En la policía hice un acta de choque, porque desde la comisaría me aconsejaron no hacer la denuncia porque si pasan cinco días y no encuentran el auto ellos desafectan la denuncia y queda en la nada. Por eso me recomendaron que buscara por mi propia cuenta y hacer la denuncia cuando tenga información. Por eso necesito la ayuda de los testigos, de todo aquel que pueda haber visto algo", agregó.

Desde el siniestro, ha estado intentando recibir ayuda de los vecinos de la zona pero hasta el momento no ha tenido suerte. "Mi mujer no puede caminar y a mí no me queda otra que moverme pero no puedo caminar muy bien. Para ir a Comisaría y a recorrer la zona buscando cámaras me he tenido que tomar calmantes. La única cámara que había en el lugar del choque apunta a un negocio y no se ve nada. El auto es de color gris oscuro, tirando a color cobre. A mi mujer le quedó un pedazo de plástico entre su ropa. Además tiene el frente roto y la patente tiene la numeración 368".

Su hija tiene dos años y afortunadamente tuvo un ángel aparte. "Gracias a Dios mi hija no sufrió nada, no tiene ni un rasguño. Yo tengo golpes internos y la peor parte se la llevó mi mujer. Ella tuvo moretones en todo el cuerpo y en la rodilla izquierda tiene un tajo muy importante, se le veía el hueso de la tapa de la rodilla. Le hicieron dos puntos internos y trece externos, le faltó un milímetro para que se le cortaran los ligamentos", sentenció.

Quien tenga información se puede comunicar con Jesús al 2646044409 .