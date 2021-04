Fuerte demanda de testeos por coronavirus en Sarmiento y harán operativos en caleras

lunes, 26 de abril de 2021 11:43

En el departamento Sarmiento se registró un preocupante aumento de casos y desde el Hospital Ventura Lloveras advirtieron que se debió a un relajamiento de la población. Por estas horas, varias familias están aisladas por contagios y hay un récord de hisopados para la zona: más de 60 por día.

"Hubo un importante descuido por parte de la gente. No se mantenía el distanciamiento social o no se usaba el barbijo o se lo hacía de manera incorrecta. También, en las intervenciones sanitarias en los comercios se notó cómo no se respetaba la capacidad de ocupación y por ende, la distancia ni se brinda la higiene de manos con alcohol en gel. Son medidas básicas las que se perdieron, se desestimaron y en contraposición, las más fáciles de cumplir", señaló Analía Ríos, directora del Hospital Ventura Lloveras, en radio AM1020.

La profesional destacó que en el departamento se trabaja en coordinación con el municipio y la policía para concientizar y hacer prevención y se notaron las falencias en los cuidados. "Para donde miraras, la gente estaba desobedeciendo. Ahora tomaron un poco más de conciencia porque hemos hablado de responsabilidad individual. Vemos que van bajando los casos pero esto nos ha demostrado que hay que estar alertas e informar constantemente a la población", resaltó.

En el Hospital está el centro de testeos y se hace una valoración médica del paciente con presuntos síntomas. En los distintos puestos de salud que hay en el departamento también se instalaron postas para hisopar. "Además, en las caleras, vamos a coordinar los operativos de testeos en las plantas aunque no hemos tenido información de brotes. Ellos han mantenido las normativas desde el primer momento ya que entienden que respetando los protocolos no se afecta su trabajo", manifestó.

Ríos puntualizó que "por lo menos hay 60 personas por día que llegan al Hospital para testear y en la periferia no hay más de 10 diarios. Este número es toda una escalada ya que a inicios de abril, por semana, se hacían sólo 5 testeos a personas con síntomas. La semana pasada se dio la demanda mayor".