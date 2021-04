Desde la Cámara de Supermercados advirtieron que las ventas se mantuvieron en San Juan

lunes, 26 de abril de 2021 22:24

En San Juan las ventas en supermercados locales se mantuvieron en el último tiempo a diferencia de la tendencia que se marcó en todo el año pasado y parte de este 2021. Así lo indicó Mario Gee, responsable de la Cámara de Supermercadistas de San Juan quien aclaró que en la provincia no se puede medir la cantidad de ventas como se hace en Buenos Aires con el Indec porque los registros y formas de medición son distintas.

"Hoy día no se puede dar un porcentaje en San Juan. No sabemos porque hay días que se vende y días que no. El supermercado regional no vive con la venta del mes", comenzó explicando el empresario a Diario La Provincia SJ y aclaró que en las grandes cadenas estoquean y guardan mercadería, algo que los supermercados más chicos del interior del país no pueden hacer.

"En San Juan, tenemos sistema pero casi nadie hace stock general de entrada y salida. Como viejo almacenero, estamos actualizado pero en estilo informática no. Nos guiamos día a día", aclaró puntualizando que no comparte "los números nacional" porque "no se vende lo mismo en Buenos Aires que acá" y "vivir allá cuesta 300% más que acá".

En este escenario, subrayó que durante el 2020 se registró una fuerte "caída de las ventas" y que se vio "de mes a mes", incluso parte de este año. Sin embargo, en "este mes dentro de la malaria y caída se pudo mantener" las ventas.

"Hoy por hoy que tengas una empresa o supermercado pero te mantengas es como si te hubiera ido muy bien. Hay muchos que no se han podido mantener. Seguimos estando agradecidos dentro de la malaria de que nos pudimos mantener", subrayó destacando que los negocios que pudieron sostenerse son los que vende alimentos pero los que tienen su fuerte en los objetos, la realidad es otra.

Por otro lado, destacó que "el comerciante, a pesar de que sus costos son más elevados por la inflación", está apostando a no trasladar tanto el aumento a los precios. "En algunos productos estamos tomando la modalidad de marcar con menos margen para llegar a un precio medio", sostuvo.

Además criticó que "en estos últimos meses crecieron mucho los mayoristas y quizás los hipermercados porque hacían ofertas muy grandes y aprovechaban la ansiedad de la gente, en época de pandemia". En este escenario advirtió que generaron el "caos" de "decir que puede haber desabastecimiento" y la gente lo creyó.

"No hay desabestecimiento, es mentira. Con esto de la pandemia se demoran las entregas porque cuando el país anda normal, está todo perfecto pero cuando una empresa se dice trabajar de manera diferencial, todo cambia", señaló explicando que hay una gran cantidad de factores que pueden hacer a la demora de la llegada del producto a la provincia pero eso no significa que haya desabastecimiento.