Iba al médico, se bajó del auto y dejó la llave puesta: un agente del ECO evitó el robo

viernes, 23 de abril de 2021 10:55

Una distracción y un hecho heroico. Un trabajador del sistema de Estacionamiento Controlado, ECO, evitó que un ladrón le robara el auto a una mujer en plena zona céntrica de San Juan. Sucedió el pasado viernes 16 de abril en la plaza ubicada en calle Alem y Laprida, en Capital.

Todo se dio cuando Vanina Resa, dueña del auto, llevó a su esposo hasta el Instituto de Traumatología y por el apuro de la ocasión, se bajó y dejó la llave puesta en la puerta. El descuido fue visto por el agente del ECO que empezó a controlar el rodado de forma especial.

"Estaba llevando a mi esposo al Instituto de Traumatólogia y estacioné el auto en Alem y Laprida. Por apurada dejé la llave puesta en la puerta de mi auto y al parecer alguien la tomó. El chico del ECO que estaba en la cuadra nos vio a mi esposo y a mi bajar del auto entonces reconoció que el que se quería meter no era el dueño", comenzó relatando Vanina a Diario La Provincia SJ.

Ante ese escenario, el responsable del ECO decidió no dejar pasar el hecho e intervenir para evitar el robo. "Se acercó y le dijo que le devolviera las llaves que él no era el dueño o llamaba a la policía. Afortunadamente se las entregó y cuando llegué el chico me explicó lo sucedido", agregó.

El tiempo transcurrido entre el momento que dejó el auto estacionado hasta que la dueña regresó no fue mucho. "Me percaté de que no tenía las llaves y me devolví a donde estaba mi auto. Así es que tuve mucho suerte gracias a esta persona", finalizó la propietaria del vehículo quien destacó que "todavía hay gente honesta y honorable".