Homenaje y puesta en valor de la tumba de Emar Acosta

En un emotivo acto en el cementerio de la Capital, el vicegobernador Roberto Gattoni realizó el descubrimiento de un mural representativo y las obras de restauración de arte fúnebre de la tumba de Emar Acosta, que ponen en valor este sitio que comenzó a formar parte del Patrimonio Histórico y fue declarado como “Solar Histórico” a partir de la sanción de una Ley de la Cámara de Diputados, en la Segunda Sesión ordinaria llevada a cabo el jueves 22 de abril.

Participó el intendente municipal de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi; los secretarios Legislativo y Administrativo del Poder Legislativo provincial, Nicolás Alvo y Roberto Iglesias, respectivamente; la diputada representante por Capital, Celina Ramella; el vicepresidente segundo, diputado Carlos Platero; y el vicepresidente alterno, legislador, Edgardo Sancassani; entre otros funcionarios.

En la ocasión, el titular del Poder Legislativo recordó la actuación política y la lucha que sostuvo Emar Acosta y manifestó que “fue una persona que en 1921 viajó a Buenos Aires y traté de imaginarme su contexto histórico, sin comunicación telefónica, una persona que salió de un pueblo de La Rioja y fue a Buenos Aires que era una capital casi europea, una capital del primer mundo, un contraste cultural muy fuerte. A esto agregarle la diferencia de género, las mujeres no tenían casi derechos, de hecho no votaban, y llegar allá, luchar y recibirse de abogada. Por suerte, para los sanjuaninos se radicó aquí en nuestra provincia donde fue la primera abogada que se registró en el Foro de Abogados de aquella época. Fue nombrada en el Poder Judicial como Defensora de Menores y en el Poder Legislativo fue dos veces diputada”.

Seguidamente agregó “la verdad que tratar de contextualizar todo esto en aquella época me resulta un esfuerzo muy grande, me cuesta mucho imaginar las dificultades y la lucha que debe haber tenido esta mujer que batalló con todo esto y fue una pionera para la época. Hasta la fecha hemos tenido 55 diputadas provinciales contando a las actuales, lo cual marca el camino que abrió Emar Acosta y que ha permitió que transitaran otras mujeres para que lleguemos a ese número en San Juan”.

“En el año del Bicentenario de la Cámara de Diputados coincidimos con el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, en que debíamos poner en valor y hacer un reconocimiento para que precisamente toda la historia de Emar Acosta pudiera conocerse, reflejarse y que pueda ser visitada. Por eso, desarrollamos varias acciones como la de restaurar todas las piezas de arte funerario del lugar donde descansa Emar. Ayer la Cámara de Diputados sancionó una ley que declara “Solar Histórico” al lugar donde están depositados sus restos y comenzó a formar parte del Patrimonio Histórico. También para otorgarle a este reconocimiento una expresión genuina de nuestra sociedad, convocamos a los jóvenes que practican o que llevan a cabo el arte urbano para que desarrollaran una obra de arte en honor a la mujer. Y con las vueltas de la historia, una de las autoras del proyecto, es bisnieta de uno de los tres hermanos Cantoni que posibilitó que fuera Emar legisladora provincial y votara por primera vez en 1927”, comentó el presidente de la Cámara de Diputados.

Por su parte, la diputada Celina Ramella, autora de la ley que declaró Solar Histórico a la Tumba de Emar, sostuvo que la restauración de este lugar fue un trabajo en conjunto entre la Cámara y el municipio de la Capital y dijo que “para mí es un honor haber hecho este proyecto y revalorizar este lugar como Solar Histórico. Estos artículos que hemos incorporado a la Ley 411-F justamente tienden a que permanezca la protección y la conservación de este sitio y darle un poco de promoción para que pueda incluirse en el circuito del Cementerio, para que sea un lugar visitado y pueda revalorizarse toda su actuación política que fue muy extensa y reconocida a nivel nacional.

Luego señaló que “veo en el mural a los niños que hacen referencia a su dedicación, ella fue la primera Defensora de Menores de la provincia y también fue la primer jueza y justamente en su trabajo como legisladora se dedicó a defender la maternidad, a la niñez, a los trabajadores y obreros. Siempre pensando en la protección de los más vulnerables”.

A su turno, el intendente Emilio Baistrocchi hizo referencia al carácter de lucha de Emar y recordó que “estuvo ligada a la política, primero con el Cantonismo pero luego se peleó con Cantoni. Era una mujer joven, aguerrida. Después, pasó al conservadurismo, fue diputada dos veces, y también se enfrentó al Peronismo. Hoy independientemente del color político que tengamos creo que todos, en común acuerdo, lo que hacemos es reivindicar su figura, rememorar su persona, y conmemorar los ideales que ella representa. Una persona que sobre todas las cosas fue pionera y adelantada en lo que hoy en día enarbolamos como una bandera como son los derechos humanos, porque peleó por los derechos de los niños, de los presos, de las mujeres y lo hizo en tiempos adversos. Reconocer y resaltar la figura de esta persona, estas son las deudas que tenemos los sanjuaninos hacia la memoria de aquellos y aquellas que hicieron mucho y que por determinadas circunstancias no se las puso en valor en su momento y está en nosotros poner en valor lo que fueron”.

También dedicó unas palabras, una de las autoras del mural, Agustina Cantoni, quien agradeció a las autoridades por la posibilidad de realizar esta obra y comentó que “hemos trabajado un grupo de artistas y hemos entendido y tratado de plasmar todo lo que fue la lucha y vida de Emar. Cuando nos convocaron para hacer este trabajo debo admitir que no sabíamos quién era Emar Acosta. No habíamos escuchado su nombre. Revisamos en nuestros recuerdos pero no apareció ninguna calle, ningún monumento, ningún trabajo de escuela. Pero Emar Acosta existió y hoy lo remarcamos con fuerzas”.

“Creemos que no puede pasar desapercibida una mujer que nunca abandonó sus ideales, en un mundo que no lo hacía nada fácil. Una mujer que tuvo el coraje de ser quien era y no el modelo de mujer que pedía la sociedad en ese momento. Emar defendió los derechos de las mujeres y de las infancias, utilizando el espacio político como herramienta. Y cuando sintió que ese instrumento se agotaba tuvo la fortaleza de bifurcar su camino y dedicarse a la docencia. Allí encontró el medio para continuar ejercitando sus convicciones. Hoy nos conmueve tener la oportunidad de recuperar su historia, interpretarla desde nuestro lugar de artistas, desde nuestras luchas individuales y colectivas. Nos conmueve que hoy, sea el trabajo artístico emotivo y apasionado el encargado de recuperar la huella de una mujer que vivió con pasión y dedicación. El proceso de este mural no fue lineal y sencillo, fue un gran desafío, hemos utilizado simbología que hace referencia justamente a una mujer empoderada, a los orígenes de Emar”, expresó Agustina.

Cabe señalar que durante el desarrollo del acto fue reproducido un audio de Leticia Sormani Acosta, sobrina de Emar, quien expresó su agradecimiento a las autoridades y al personal de la Cámara y al intendente de la Capital por el homenaje y puesta en valor de la memoria de su tía.

