Por cuestiones económicas, las clínicas privadas en San Juan evitan reprogramar cirugías

domingo, 18 de abril de 2021 07:23

Con una alta demanda de camas en los sectores COVID, tanto en los sectores críticos como en los que no, las clínicas y los sanatorios privados en San Juan evitan, por el momento, reprogramar cirugías por distintas patologías ya que aseguran estar en una difícil situación económica.

"Todo depende de lo sanitario y mientras así se pueda hacer, no reprogramaremos cirugías. Es la constante poder trabajar de la manera más ordenada posible porque suspenderlas en su totalidad o en mayoría, trae aparejados complicados problemas económicos. Seguimos en la lucha de conseguir aranceles más justos ya que, a nivel nacional, se otorgó por el cierre de la paritaria 2020 un 16% de aumento al personal sanitario que impacta en la economía de los sanatorios", destacó el presidente del Colegio Médico de San Juan, Mario Penizzoto, a Diario La Provincia SJ.

Destacó, además, que con la Asociación Médica D. F. Sarmiento y ACLISA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan) buscan que haya una fluida articulación con el sector público, para ordenar la demanda de los pacientes.

"Venimos con un remanente de cirugías que no se realizaron por la cuarentena más estricta, algunas de las cuales se convirtieron en urgencias. No hay que llegar a ese punto. Se calcula un promedio de 35 a 40% de camas ocupadas por los pacientes que deben operarse y cumplir postoperatorios cortos o largos. Nos preocupa que el sistema no se estrese y conocemos que el sector público tiene capacidad de ampliación, sobre todo en la atención COVID", remarcó.

Y puntualizó que "a diferencia del año pasado en el que la atención COVID era sólo realizada por el sector estatal, los pacientes ahora van a los sanatorios donde se atendieron siempre. Es por ello que el permanente diálogo y acuerdo con lo público es necesario para garantizar la atención debida a todos los sanjuaninos, con patologías COVID y no COVID".

Por su parte, el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo, declaró a este diario que "hay muchas patologías que no son COVID que deben atenderse y también la siniestralidad vial que tiene como consecuencia, pacientes politraumatizados y con distintos cuadros de gravedad. Es decir que necesitamos reforzar la concientización en ese sentido para prevenir heridos y muertes".

Acotó que "esta segunda ola nos encuentra desarrollando el plan de inmunización y estamos reforzando la estructura sanitaria. Además, el personal de salud ha pasado por varias etapas y supo reacomodarse a sus roles. Necesitamos ser solidarios, preocuparnos y ocuparnos de esta segunda ola. Si bien hay experiencia y planificación; incluso una reestructuración de los equipos sanitarios y del sistema, también hay cansancio del personal de salud. Tenemos que seguir cuidando a los sanjuaninos y cuidarnos entre nosotros".

Espejo marcó que en las terapias intensivas en CEMEC, Hospital Rawson y Hospital Marcial Quiroga, actualmente "hay un 12% de camas para pacientes COVID ocupadas y en total, 56% entre sector público y privado. En los hospitales, hay posibilidad de expansión de camas críticas y eso es una tranquilidad para nuestro sistema de salud".