La cantante sanjuanina a quien la pandemia alejó del escenario y encaminó en un nuevo rumbo

sábado, 17 de abril de 2021 14:55

No es la primera vez que la cantante sanjuanina Fátima Garro, demuestra su fortaleza y valentía para enfrentar la vida de la mano del arte. Luchadora y desafiante como pocas, siempre supo imponer su voz por sobre su discapacidad y aprender a pisar fuerte tanto en la provincia como en el país, demostrando su talento.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus hizo que se alejara de los escenarios para emprender un nuevo camino, aunque su sueño continúa de la mano del canto. Este viernes, Fátima celebró por dos, el Día de la Voz y el Día del Emprendedor, ya que aunque sigue estudiando música en al Universidad Nacional de San Juan -UNSJ-, despliega su nuevo proyecto comercial.

"Tuve que tomar otro horizonte, últimamente mi voz está un poco apagada, no estoy cantando en escenarios o haciendo shows virtuales, por lo que decidí encarar el emprendedurismo y ahora estoy trabajando como empresaria. Tengo dos negocios de venta directa y estoy con eso, me estoy capacitado en ventas y todas las mañanas salgo con mi valija con productos a vender. Esta pandemia me llevó a tomar otros caminos", contó Fátima a Diario La Provincia SJ.

Desde que era tan sólo una niña, demostró el talento en su voz y comenzó a transitar una huella marcada por la música. Ganadora de premios y concursante incansable, supo colocar su arte por todo lo demás y ser reconocida por eso. Pero las vueltas de la vida y la situación mundial, la llevaron a conocer y desarrollar sus habilidades como empresaria.

"A principio no fue difícil ya que cuando empezó la pandemia y entramos a Fase 1, me enfoqué plenamente en los estudios. Después tenía pensado ir a Buenos Aires a perfeccionarme pero por todo eso no pude, si bien fue un tiempo para renovarme, de manera paralela comencé uno de los negocios en los que estoy, hasta que fue consumiéndome más tiempo. Ahora estoy enfocada de lleno en eso y la música quedó un poco renegada", contó.

Las pocas habilitaciones para tocar en escenarios hizo que sus posibilidades de continuar cantando disminuyeran, como así también las chances de contrataciones. Más allá de todo, asegura que "le encantaría" volver a tomar la música desde lo profesional.

"Mi sueño es tener un equipo estable de trabajo, poder encarar el producto Fátima Garro como una empresa y poder ser una artista emprendedora, secretaria de la música. Me gustaría un equipo de músicos, productores, prensa y logística, además del soporte económico para poder sostenerlo. Ahora, a partir de cómo estoy con estos negocios de venta directa, me plateo el objetivo de lograr ese soporte económico que más adelante me permita tener mi verdadero sueño", finalizó.