Recomendaciones de seguridad para prevenir posibles fraudes o estafas virtuales

viernes, 16 de abril de 2021 17:46

Banco San Juan brindó recomendaciones de seguridad para que sus clientes puedan operar de forma segura en los canales digitales a fin de prevenir posibles estafas virtuales. Además, la entidad repasó diferentes modalidades delictivas.



“En primer lugar, hay que saber que el objetivo principal de los ciber-delincuentes es obtener información personal: datos de cuentas bancarias, contraseñas, números de tarjetas de crédito o débito, CBU, entre otros datos”, explicaron desde la entidad.



“Es importante tener en claro que nunca un empleado de un banco va a solicitar nombre de usuario, contraseña de Home Banking o cajero automático, clave bancaria, número completo de tarjeta de crédito o transferencias de efectivo a cambio de un beneficio”, agregaron.





¿Cuáles son los métodos que utilizan los ciber-delincuentes para obtener la información?



· Envío de mails con enlaces maliciosos

· Falsos llamados telefónicos (nos dicen que somos ganadores de algún premio, por ejemplo)

· Envío de mensajes de texto (SMS) o WhatsApp que redireccionan a páginas falsas

· Falsos perfiles en redes sociales

· Páginas web no oficiales



¿Cómo protegerse ante estos posibles fraudes?



· Lo principal es que nunca, bajo ningún concepto, se brinde información personal confidencial o de cuentas bancarias vía mensaje de texto, e-mail, redes sociales, WhatsApp o llamadas telefónicas.

· Si se recibe un SMS, e-mail o WhatsApp de un remitente desconocido, un mensaje mal escrito, con errores tipográficos, gramática deficiente o mala puntuación, es probable que se trate de una estafa.

· Ser precavidos a la hora de hacer click en los enlaces incluidos en los mensajes que abrimos. Prestar principal atención a los links o archivos adjuntos en los correos.

· Es importante cambiar con frecuencia las contraseñas de los sitios web o apps que usamos, sobre todo las contraseñas de aquellos sitios que manejan dinero.

· Nunca se debe acudir a un cajero automático, abrir la app o acceder al Home Banking cuando se recibe una llamada que supuestamente proviene de una entidad bancaria. Si el cliente tiene inconvenientes debe ser él quien origine la llamada a su banco.

· No usar equipos públicos o de terceros para acceder a cuentas personales, redes sociales o aplicaciones, así como tampoco usar redes de WiFi públicas para ingresar a sitios que requieran contraseñas.

· Utilizar siempre antivirus y navegadores actualizados en los dispositivos.

· Controlar con frecuencia los extractos bancarios, tanto de caja de ahorro como de las compras realizadas con tarjeta de crédito, así se puede detectar algún movimiento extraño.

· Ingresar al Home Banking o Mobile Banking siempre desde el sitio web oficial del Banco o desde la aplicación móvil.

· No acceder a las páginas de los bancos por medio de buscadores de internet y verificar que la conexión sea HTTPS.

· Si sospecha de algún tipo de maniobra, el cliente debe contactarse inmediatamente con su banco.



¿Cómo operar de forma segura en redes sociales?



· Nunca se debe compartir claves o datos personales.

· Chequear siempre estar hablando con cuentas oficiales (las cuentas no oficiales suelen tener pocos seguidores, publicaciones mal redactadas y no son cuentas empresas verificadas).

· Nunca se deben comentar publicaciones con información personal.

· Si se recibe contacto de cuentas no oficiales, es importante dar aviso al banco para que las pueda reportar.