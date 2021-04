Florencia, la joven que cambió su vida de la mano de la cerámica y es furor con sus diseños

viernes, 16 de abril de 2021 16:25

El 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, una fecha que aloja a todos los que se animan a comenzar el camino de un proyecto personal y que, más allá de la mera comercialización de productos o servicios, celebran los frutos del esfuerzo, el amor, la dedicación y los sueños.

De esta manera lo hace Florencia Passero, una joven sanjuanina estudiante de la Licenciatura en Psicología, quien en medio de un difícil momento en su vida, puso en marcha una ilusión, aprender a hacer productos de cerámica. A dos años de iniciar aquella aventura, hoy es furor con sus diseños y productos que enamoran en ferias y redes sociales.

“El 2019 fue un año muy difícil para mí, estuve mal físicamente, anímicamente y comencé un tratamiento. Parte de él era buscar una actividad que me hiciera bien, que me hiciese pasar el tiempo y despejar la cabeza, por eso me animé a aprender cerámica. Siempre compré diferentes elementos de cerámica y me animé a aprender a realizarlos yo”, contó la joven a Diario La Provincia SJ.

De la mano de Micaela Platero, profesora de cerámica, Florencia le dio rienda suelta a su imaginación y encontró la segunda de sus pasiones, además de la psicología. Sin embargo, la llegada de la pandemia de Covid-19 le jugó una mala pasada que, como buena emprendedora, supo aprovechar.

“Fue amor a primera vista, era el único momento que disfrutaba y me sentía plena, tranquila y con la cabeza enfocada en crear. En el 2020 llegó la pandemia y por un tiempo no realicé cerámica pero yo quería volver, lo necesitaba. Luego fui beneficiaria de los tres IFE y con eso decidí invertir en mi propio emprendimiento, pude comprar las herramientas básicas necesarias para realizar cerámica en mi casa y también pagar cursos vía online”, recordó.

El 25 de septiembre la joven lanzó Ganesha Cerámica, y comenzó el vertiginoso camino de los emprendedores. Desde ese momento, los sanjuaninos que empezaron a conocer la nueva marca local a través de redes sociales, se enamoraron de sus diseños y actualmente sus productos son furor en cada feria en la que se presenta. Tazas, tazones, macetas y elementos de vajilla son algunos de los productos que la sanjuanina ofrece. La técnica que usa es de baja temperatura, donde algunas piezas son moldeadas a mano con la arcilla y otras realizadas con barbotina en moldes de yeso.

“Cuando lancé los primeros productos recibí críticas hermosas, me fue bien con las ventas, incluso tuve encargos. A la gente le gustó mucho. Creo que ser emprendedora es un desafío, básicamente nunca sabes lo que se viene y eso, en las personas con ansiedad como yo, es muy difícil de llevar pero a la vez te enseña a entender que no podemos tener todo bajo control. Emprender es un poco eso, tirarse y probar suerte y si bien llevo poquitos meses con este emprendimiento, me va muy bien y estoy muy contenta. Pero no deja de ser difícil porque sos tu propio jefe, entonces uno tiene que ponerse los límites, retarse cuando se tiene que retar y manejar la plata, es difícil no tener a alguien que te pague, que te de vacaciones, que te de horarios, necesita de mucha fuerza de voluntad”, reveló.

En este sentido, también remarcó la importancia de que la sociedad valore a los emprendedores y sobre todo cuando son artesanos que trabajan solos, ya que como ella misma señaló “también somos hijos, padres, primos, amigos. Lleva su tiempo emprender, tiene sus complicaciones pero te da la libertad de manejar tus cosas. Este proyecto me cambió la vida en muchos aspectos, aprendí a ponerle un valor a mi tiempo y que todavía sigo aprendiendo, entiendo que el tiempo vale mucho, lo que uno le dedica, y más en la cerámica donde eso es muy importante en cada pieza, el tiempo de realizarla, de secado, lo que lleva la cocción. El barro y la arcilla me enseñaron a respetar el tiempo que necesita cada cosa para ser transformada, y eso lo apliqué mucho en la vida, cómo todo lleva un procedimiento y necesita de un trabajo, y que cada uno tiene su tiempo para poder elaborar y transformarse y así lograr un resultado”.

Si bien Florencia es la autora de todos los diseños, el horneado está en manos de Eugenia García quien le alquila el horno, es por eso que a partir de ahí nacen sus ganas de continuar con sus proyectos. La joven busca crecer para lograr tener su horno propio y en futuro poder enseñar a realizar productos en cerámica.

“El horno cerámico tiene un costo muy elevado que no me permite alcanzarlo aún, pero que conforma parte de mi sueño, además de tener mi propio taller y realizar mis piezas de principio a fin. Hoy en día mi taller es mi habitación, en el mismo escritorio donde estudio realizo las piezas y en un futuro aspiro a eso, a tener mi lugar para poder equiparlo y cosas que me ayuden a mejorar. Tengo pendiente aprender torno que es otra de las técnicas de cerámica y tener la actividad siempre al lado mío, junto con la psicología”, finalizó.