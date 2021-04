Emotiva carta del director del Hospital de Niños: "morir de golpe".

viernes, 16 de abril de 2021 10:51

Casi 50 años transitando por los pasillos de los hospitales y ahora le tocó el momento de dar un paso al costado. El doctor Miguel Herrero, director del Hospital de Niños de San Juan, recibió la jubilación a principios de esta semana y de esta forma, ya no seguirá ejerciendo la labor.

El médico escribió una carta y la compartió en su cuenta de facebook donde recordó las emociones, alegrías y tristezas que pasó durante estos años. El texto lo publicó con el título "Morir de golpe" y recibió el apoyo y buenos deseos de miles de personas.

El texto compartido

EN EL DÍA DE MI ÚLTIMO CUMPLEAÑOS COMO MÉDICO ACTIVO DENTRO DEL HOSPITAL.

LLEGÓ LA CARTA NO ESPERADA

MORIR DE GOLPE

Pasó casi medio siglo que transito hospitales , el viejo hospital Clinica de CORDOBA , él también viejo hospital de niños de CORDOBA, el Marcial Quiroga muchos años, Neonatologia del Rawson me vio todos los días de 3 años donde aprendí el manejo de los más pequeños , el viejo Hospital de niños del Rawson y ahora el nuevo Servicio de pediatría del Rawson de quien soy su jefe .

Transitar por sus pasillos y salas fue lo más hermoso que me pasó en la vida , en ellos conocí y experimenté todas las sensaciones, el amor a la vida y el odio a la muerte inmerecida, la lucha por salvar un niño hasta dar la ultima gota de sudor , el abrazo con un padre y el llorar junto con ellos . Miles de anécdotas pasan por mi mente , de las bonitas y de las más horribles .

Pero esa fue mi vida y quien me conoce en lo íntimo sabe nunca renegué de ir a mi querido hospital sea la hora que fuese que me necesitara , iba con alegría y esperanza.

Luego me tocó la gestión como jefe y ahí si me llené de adrenalina día a día , tuve la suerte de dar con gente extraordinaria que entendió mi mensaje y juntos hicimos el gran Servicio de Pediatría q nos enorgullece hoy, gracias Dra Beatriz Salanitro, ex ministro Dr.Castor Sánchez, ex secretario Dr Roberto Correa , gracias, pues sin uds no hubiera sido posible , también conté con una compañera increíble para luchar y hacer , gracias Dra Roxana Gregorini, ni hablar de mis queridas secretarias Analí , Eugenia y Silvia q soportaron mis cambio de humor y respondieron siempre , trabajadoras , respetuosas y bien profesionales.

Meche mi vida trabajando en Carpintería donde iba al centro de salud en mi poderoso Fiat 600 que recalentaba pero siempre me hizo llegar, Colegio Médico 4 periodos en diferentes cargos, Sociedad de Pediatría donde dejamos huellas profundas, Salud publica como jurado de la 2580 que finalmente nos robaron , bueno mucho dar y dar para dignificar a mis colegas.

En fin, una larga historia.

Pero todo termina y no siempre bien como es mi caso .

Te llega la carta y sientes que se congela todo , te tienes q ir y te miras , te revisas , te preguntas y no hay respuestas , te sientes bien, lúcido , con fuerzas y mucho para dar y nadie te pregunta nada , te debes ir , llegó el ocaso de mi vida , llegó el momento de asistir al funeral de mi gran pasión , ver en persona la muerte , no hay peor infierno que asistir a las exequias de nuestros propios deseos .

Y viene el desapego , la ausencia de propósitos, la apatía , esa es la muerte y no la otra .

No iré a dar maíz a las palomas pero veré encanecido mis cabellos seguro en poco tiempo y lo sé

Bueno, Gracias a todos los q me acompañaron y no quiero ser cursi por lo q no nombrare a nadie porque hay personas q fueron obvias en mi vida para poder llegar.

Gracias a todos y a este maldito estado Argentino que un día te pega un golpe de muerte sin preguntar ni siquiera como te sientes.

Adiós