Aumento de casos de Covid: preocupa la continuidad del bajo índice de donantes de plasma

viernes, 16 de abril de 2021 22:30

Este viernes se registraron más de 200 casos de coronavirus en San Juan, en las últimas 24 horas, y tras un aumento constante de contagios que va acorde a la situación que se vive a nivel nacional, desde IPHEM señalaron su preocupación ante la falta de donantes de plasma.

El plasma se usa como tratamiento para algunos pacientes que lo requieren y que permanecen internados en las áreas críticas Covid de hospitales públicos y clínicas privadas, y ante el escenario, refuerzan el pedido de

"La gente se está acercando poco, tenemos más de 54 turnos por día y ocupamos entre 18 y 25 a diario, la gente no va a donar (...) Es importante explicarles que tenemos todas las medidas para el distanciamiento social, no hemos bajado nunca la guardia y siempre se trabaja igual, no hay más de dos personas por estación, por eso es la importancia de que autogestionen un turno", señaló el director de Iphem, Alfredo Laplagne, a Diario La Provincia SJ.

En los últimos días se conoció que la ocupación de camas del sector privado se encuentra casi al 100% mientras que en el sector público es del 26%. Es por eso que frente al ingreso de la llamada segunda ola de coronavirus se teme por la disponibilidad de unidades que obtiene a diario el Instituto.

"La ocupación en áreas covid es alta, las cuestiones de salud no se frenan por la pandemia, el requerimiento sigue siendo algo, nosotros necesitaríamos para abastecer a todo San Juan, 200 unidades de glóbulos rojos todos los días, y no estamos llegando a los 120 por día, hay días de 90 y otros de 100 o 110. Nos falta mucha sangre para poder estar cómodos en el sistema, eso hace que en algún momento se puedan suspender cirugías programadas porque no hay sangre", sentenció.

"La pandemia hace que la gente no venga a donar, en el mundo ha bajado la donación de sangre, nos sigue haciendo falta y necesitamos del apoyo de la gente", finalizó.

El tiempo que lleva la donación de sangre es entre 60 a 70 minutos y los postulantes deben asistir con un desayuno liviano. El turno puede gestionarse a través de darturnos.com/iphem y cumplir los siguientes requisitos: