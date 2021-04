Advierten que los docentes sanjuaninos fuerzan más la voz para dar clases en pandemia

viernes, 16 de abril de 2021 14:11

Los docentes sanjuaninos fuerzan más la voz en este contexto de pandemia frente a un aula, ya sea de manera virtual o presencial. Comunmente los educadores, hasta hace unos años y en situaciones normales, ya atravesaban problemas de voz. Pero eso se acrecentó en el último tiempo.

"Durante el año pasado, que se trabajó virtualmente, se esforzó un montón desde el punto de vista vocal. Quienes estuvieron a cargo de las clases on line tuvieron que forzar más la voz porque no todos tenían un micrófono externo, sino que se trabaja con el teléfono y la computadora", comenzó explicando la fonoaudióloga Sonia Belmonte, vocóloga del Servicio de Otorrinolaringología y Fonoaudiología del Hospital Marcial Quiroga, a Diario La Provincia SJ.

La profesional explicó que "la demanda vocal es mayor y más en un docente que debe llamar la atención del alumno. El docente tuvo que reinventarse para mantener la atención" durante las clases de teleconferencia.

Luego, en este 2021 con la presencialidad, los educadores deben usar barbijos o máscaras para cuidarse de los contagios.. Sin embargo esto también trae problemas. "En un aula de 15 niños, a 2 o 3 metros de distancia de ellos, el esfuerzo es 2 veces más alto. En cuanto más filtros tengamos entre la boca y el interlocutor, más se fuerza la voz", advirtió.

Las consecuencias de esto son primero "difonía, perdida de calidad vocal" y "la persona empieza a sentir fatiga vocal". Si un sistema disfuncional, se sigue manteniendo así tarde o temprano decae en nódulos, pólipos o avance de bandas, entre otras patologías.

"En el corto tiempo que comenzó el periodo lectivo hay difonías importantes. Quedaron difónicos a la semana de empezar las clases. Eso deja en evidencia la problemática de base que existe: la falta de entrenamiento vocal . Si a esa falencia que tienen los docente de no entrenar esa actividad de hablar frente al aula, en una situación crítica como el uso del barbijo y máscara, queda en evidencia aún más", advirtió.

Además consideró que "hoy la gente tiene miedo" y por eso trata de no consultar a los especialistas ante estos problemas y eso puede derivar en problemas mayores. "Intuyo que aumentó la problemática sólo que las consultas no aumentaron por el miedo a contagiarse de covid", subrayó.

Esto no solo se ve reflejado en los docentes sino en todas las personas que usan la voz para trabajar como cantantes, periodistas, locutores, etc. Por eso desde el Hospital Marcial Quiroga se estuvo trabajando desde el lunes haciendo atenciones virtuales, on line. Para ello se creó un link con consultas on line y la respuesta fue muy favorable.

"Nos dimos cuenta de la necesidad que tiene la población de ser atendidos en otras problemáticas que no sean covid como médica y fonoaudiloógica. La problemática de la voz puede venir con un tema alérgico, pero también por uso y abuso bucal, que es una consulta más frecuente. La gente abusa de su voz y cuando no da más, consulta al médico. No son tempranas las consultas", lamentó la profesional que incentivó a los sanjuaninos a no dejarse estar y ante las primeras situaciones consultar a los profesionales.