Tiene una hija con hidrocefalia, están por desalojarla y pide ayuda para acceder a una casa

jueves, 15 de abril de 2021 21:05

Cintia Ortega es una mamá sanjuanina con 7 hijos. Una de ellas es Marlene, que a sus 6 añitos le da pelea a la vida ya que fue diagnosticada con hidrocefalia y hace sólo dos meses, le colocaron un botón gástrico. Actualmente atraviesan un complejo momento ya que hace un mes que el dueño de la habitación que alquila en Pocito le pidió que la desocupe. Ella quiere darle un mejor lugar para vivir a sus hijos y sobre todo, que la familia se reúna. Por ello, volvió a pedir a Desarrollo Humano e IPV así como al municipio de Pocito que la ayuden a acceder a una casa. Cada día que pasa, la situación es más desesperante.

"Yo trabajo en un merendero y tengo el plan Potenciar Trabajo. Cobro la pensión por Marlene y asignaciones por mis hijos. Por eso, puedo pagar la cuota de mi casa de IPV pero necesito que mi hija tenga las condiciones para vivir; una habitación segura y reunirme con todos mis hijos. Es que tres de ellos viven con su abuela paterna porque no los pude traer conmigo. El lugar que alquilo por $5000 es muy chico y no podemos estar todos así. Me atormenta que estemos separados", señaló Cintia a Diario La Provincia SJ.

Destacó que por el caso de Marlene hay expedientes en la Dirección de Niñez y tiene seguimiento de Desarrollo Humano. "Además, hace años que me inscribí en IPV y puse en conocimiento de la situación de Marlene. Mi hija ya tiene 6 añitos y la doctora que la atiende me dice que tiene que tener su propia habitación; todo separado. Hoy por hoy, eso no se puede. Estamos todos juntos. A mi hija la conocen en el hospital, en Niñez y Desarrollo Humano. Saben de su enfermedad y nuestro caso. Voy todos los días al Centro Cívico; estoy todos los días pidiendo audiencia con el ministro de Desarrollo Humano y el director de IPV y no hay caso", destacó.

"El dueño me pide que le desocupe; hace un mes me lo ha pedido. Y no tengo dónde ir; realmente no tengo dónde ir con mis hijos. Yo puedo pagar la cuota de mi casa de IPV; me comprometo. Pero necesito que esto llegue a oídos del gobernador, de su secretario y del director de IPV. Por favor, donde sea que haya una casa disponible, nos mudamos", expresó.

Cintia destacó que la visitaron desde el municipio de Pocito y "planteé lo que vivimos; la chica que vino vio las condiciones en las que estamos. Necesitamos que nos escuchen".