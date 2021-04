Lanzaron un programa que brinda herramientas laborales a personas mayores de 55 años

lunes, 12 de abril de 2021 14:26

Durante la mañana de lunes, en Casa de Gobierno se desarrolló la entrega de certificados a Cuidadores Domiciliarios y el lanzamiento del Programa Emprender +55, destinado a impulsar a personas mayores de 55 años a crear emprendimientos para poder generar nuevas fuentes de trabajo en personas con dificultad para insertarse en el mercado laboral por su edad.

El acto estuvo presidido por el gobernador Sergio Uñac, acompañado por el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay; secretario de Promoción Social, Lucio González; subsecretario de Promoción, Protección y Desarrollo Social, Marcos Andino; directora de Políticas para el Adulto Mayor, Mabel Morales; decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo, Beatriz Farah; director de Fundación Mitre Salud, Marcelo Lardone; los médicos del grupo Mitre Salud, Carlos Repetto y Rolando Gimbernat; junto a coordinadoras, Karen Vaginai y Gabriela Mardones.

En ese marco, Uñac destacó que el curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios, al señalar que “es muy importante en tiempos de pandemia, donde las estructuras sanitarias del Mundo están en crisis, poder generar este tipo de programas para que las personas pueden seguir un tratamiento en su domicilio y con personal capacitado”.

Luego, el gobernador puso en valor el programa Emprender +55 para las personas que no podían ingresar al mercado laboral.

“Es responsabilidad de Estado abrir un camino, una posibilidad y una oportunidad para quienes están en esa franja de edad. Son herramientas que serán muy bien utilizadas”, explicó y afirmó que el programa estará operativo en menos de 15 días.

A continuación, Aballay agregó que “este programa atiende la necesidad laboral que se plantea de ese sector de sanjuaninos que no desarrollan ningún tipo de actividad formal, que no son jubilados ni pensionados, que no encuentran trabajo porque el mercado laboral se inclina quizás por personas más jóvenes”.

“El objetivo es potenciar todo tipo de emprendimientos laborales de las personas en esta franja etaria, darle las herramientas necesarias y el impulso que necesitan ellos para poder desarrollar alguna actividad que probablemente ya vienen desarrollando o entra que vayan a iniciar”, explicó el ministro.

En ese sentido, la directora de Políticas para el Adulto Mayor, Mabel Morales, informó que para acceder al programa se debe hacer desde la plataforma del ministerio denominada mdhinscripciones.com.ar

“En este plan se trabaja con todas la áreas, en este caso con proyectos productivos y sociales. En este sentido, si bien el plan tiene una base social, no queremos hacer asistencia, necesitamos programas de promoción, donde la gente pueda insertarse de nuevo en el sistema laboral. Es así como surge el Programa +55”, aseguró Morales.

Con respecto a los certificados de Cuidadores Domiciliarios, la funcionaria expresó: “La formación de cuidadores de personas nos ayudó a cumplir con un grupo etario que seguiremos cuidando en el 2021.Se entregaron 81 certificados, sumados a las 28 personas capacitadas en el 2019 y vamos por una nueva inscripción para trabajar en este año con la Facultad de Filosofía y el Grupo Mitre Salud".

En esta ocasión, recibieron sus certificaciones Enzo Riveros (Capital), Balmaceda Daniela (Jáchal), Menghini Torres Gustavo (Caucete), Paez Barbaro Yanel (Albardón), Luna Melisa (Rawson) y Arancibia Virginia (Jáchal).

Fuente: Prensa Gobierno