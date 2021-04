San Juan se pliega a un proyecto nacional para actualización flexible de alquileres

domingo, 11 de abril de 2021 07:59

Con una oferta más que reducida de viviendas en alquiler y un importante porcentaje volcado a la venta, San Juan se plegó a una iniciativa de cámaras y colegios inmobiliarios de otras provincias para modificar una disposición en la ley de alquileres vigente. Lo que se pide es que haya flexibilidad en las actualizaciones y que no sean anuales únicamente.

"El problema más grave es la falta de rentabilidad para el propietario que decide que es mejor negocio vender su vivienda. Siente que no pierde dinero como sí lo hace con los alquileres actualizados de manera anual. El contexto inflacionario no ayuda y las inmobiliarias tenemos cada vez más problemas para dar respuesta a las demandas de los clientes. No hay oferta de viviendas familiares", marcó Mauricio Turell, desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

En este trabajo están junto con el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia y con un mapa de situación de lo que sucede a nivel local, se plegaron a fundamentar la iniciativa a estas alturas, nacional. "Lo que pedimos es un cambio en la ley para que las partes pacten libremente la actualización. Estamos trabajando con otras provincias y permitirá revertir la baja oferta. En eso, la base o el piso debe ser semestral. Creemos que es una buena idea que beneficiará a locatarios, a propietarios y a nosotros, que vivimos de esto. Es una modalidad que funciona", agregó.

Sobre la situación que se presenta, tras salir de vigencia la última renovación del decreto nacional de congelamiento de alquileres por la pandemia, agregó que "la mayoría de los que tuvieron actualización de valores o tenían la oportunidad de renovar contrato en la cuarentena optaron por hacerlo. Y por parte de los propietarios, quienes tienen inquilinos cumplidores o de largo vínculo decidieron conservar el vínculo. Pero lo cierto es que se acentuó la salida del mercado sobre todo de las casas en alquiler para ir a la venta, un mercado menos riesgoso".

Destacó que las actualizaciones de alquileres "rondarán el 30 al 35% y podemos hablar de un precio promedio de $15.000 para un alquiler. Insistimos en que la ley que se sancionó sólo perjudicó a las partes. Los propietarios no quieren perder al ver su alquiler desvalorizado y son muchas las familias, alrededor del 20% del universo que arrienda, que desde este mes tendrán dificultades para encontrar vivienda o tienen que trasladarse a la otra punta de donde viven porque allí hallaron alquiler".

La iniciativa nacional

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires para modificar algunos artículos de la ley. “No estamos pidiendo la derogación de la ley sino que pedimos la modificación de dos artículos de la misma, en primer lugar la duración vuelva a ser de 24 meses y luego que la actualización del importe sea semestral”, señaló a Diario Perfil, Armando Pepe, presidente de la entidad. “Queremos que vuelvan las propiedades que los dueños quitaron del mercado luego de la sanción de la ley”, destacó.

“Los precios subieron de esta forma porque hay un salto al vacío teniendo un contrato tan largo”, agregó. Finalmente, Pepe dijo que han tenido reuniones con diversos bloques de la Cámara de Diputados para avanzar con dicha propuesta.