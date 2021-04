A los 44 años confirmó que es adoptada y busca a su familia en San Juan: "quiero saber mi historia"

domingo, 11 de abril de 2021 10:55

Marisa Meter transmite seguridad y convicción en cada una de sus palabras. A los 44 años confirmó lo que sospechaba hace tiempo, aquello que "le hacía ruido" pero que no pudo saber de sus padres, ambos fallecidos. Ellos la adoptaron pero toda la documentación de la que ella dispone tiene los nombres de quienes le dieron una familia.

Convencida que llegará a conocer sus verdaderos orígenes, con el apoyo de su pareja y amigos, inició la búsqueda desde La Pampa, provincia en la que ha vivido la mayor parte de sus años. En esta misión, las redes sociales han sido muy importantes y así compartió en resumen su historia:

"Mi nombre es Marisa Elisabeta Meter, tengo 44 años y hace unos meses me enteré que soy adoptada. Quiero conocer mi verdadera identidad por tal motivo pido ayuda por este medio. Paso a contarles un poco mi historia y lo que sé hasta el momento…

Nací el 07/09/1976 en la ciudad de San Juan mis padres adoptivos son Juan Francisco Meter (Cito) y Emma Mirta Ghigliano, ambos fallecidos. Mi padre era representante en San Juan de “Casa Vila" que esa firma era o es de Mendoza, mi madre era ama de casa. Yo me crié más o menos hasta los 5 años en el barrio Santo Domingo en la calle Patagonia 1404, departamento de Chimbas en San Juan. En mi nacimiento participó el Doctor Héctor F. González matricula profesional N° 64 con domicilio en calle Acha 1508 Sur. Averiguando me dijeron que mi papá adoptivo fue a buscarme a un pueblo cerca de la capital de San Juan, llamado San José de Jáchal.

En San Juan estuvimos con mis padres hasta que yo tenía 5 o 6 años, luego vivimos unos meses en la ciudad de Mendoza y finalmente nos mudamos a la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, dónde vivo actualmente".

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Marisa está agradecida a quienes ya le aportaron algunos datos pero aún falta esa conexión con Jáchal para la que precisa ayuda de los sanjuaninos.

"Creo que algo me dijeron cuando era chica pero bloqueé todo. Este año me propuse saber la verdad. Un día voy a mi trabajo y charlando con mi expatrona, le digo mi inquietud ya que había encontrado en el diario íntimo que escribí cuando tenía 15 años que me parecía que era adoptada, por la relación que tenía con mi mamá. Y me lo confirma: que yo era adoptada. Ella conoce a una media hermana mía y de repente, empiezo a consultar y desde el entorno, también me lo afirmaron. Todos sabían menos yo pero nadie preguntó más nada. Nadie sabe nada de mi verdadero origen pero creo que sí lo saben, aunque han preferido callar. Una persona sí me confirmó un dato importante; la última pareja de mi papá: le había dicho que me fue a buscar a Jáchal. Es que cuando tenía 8 años, mis padres se separaron y me quedé con mi mamá".

Aunque Marisa solicitó su partida de nacimiento actualizada en el Registro Civil no hay rastros de sus padres biológicos. "Estoy asentada como hija legítima de mis papás adoptivos. Pero en algún lugar tiene que haber algún dato. Estoy esperando saber más y me gustaría viajar a San Juan cuando tenga información más precisa para seguir averiguando y llegar a reconstruir más mi historia", destacó.

En ese armado de un complejo rompecabezas, recordó a sus padrinos de bautismo que son sanjuaninos y pudo llegar a un obtener un contacto. "Un vecino de ellos me consiguió el teléfono de mi madrina pero estoy aguardando porque prefiero contactarme primero con uno de sus hijos. Quiero saber cómo está y no abordarla directamente y causarle una emoción fuerte. Uno de sus hijos me aceptó en Facebook y espero su respuesta para llegar a ella".

Marisa vive en La Pampa ya que su papá adoptivo era oriundo de esa provincia. Años atrás, visitó San Juan con su mamá adoptiva e incluso fueron a su casa en Chimbas, en el barrio Santo Domingo. "La recuerdo patente a la casa. Pero no tengo mucho más ya que mi mamá no tiene parientes ni lazos con San Juan. Pero toda mi vida quise volver a San Juan".

Sobre su fecha de nacimiento y lugar, que coincide con la etapa de dictadura militar, Marisa consultó en Abuelas de Plaza de Mayo y firmó actas que autorizan a realizar un ADN, en caso que no haya coincidencia con alguna búsqueda activa de familiares y desaparecidos. "Es eso también me pidieron paciencia porque trabajan con poca gente. Pero estoy tranquila en el avance aunque me impacientan los nuevos datos. Debo decir que me dolió que todo mi entorno y mi tía sabían que era adoptada y no lo revelaron. Me decían que creían que yo lo sabía, aunque no era así. Desde el 20 de septiembre que sé la verdad y ya obtuve muchos datos de manera muy rápida. Tengo la esperanza de llegar a la verdad y que algún familiar debo tener".

Marisa estuvo al lado de su mamá hasta que a los 73 años, falleció. Eso ocurrió hace 2 años. Su papá partió varios años atrás. "Fui hija única y ellos se llevaron la verdad. No encontré ningún papel ni indicio de mi adopción. Sobre familiares, una tía por parte de papá me confirmó que llegué chiquita a La Pampa y era adoptada. Nada más".

En este recorrido, ya se conectó con una mujer que trabajaba en su casa en Chimbas e incluso que ella, muy pequeña, hasta le llevó los anillos en su casamiento.

Una luchadora

"Yo estoy agradecida a mis padres y la vida que me dieron. Pero tengo algo adentro que me dice que tengo que buscar mis orígenes. Además, estoy batallando contra el cáncer desde 2012 y no sé si tengo antecedentes familiares. La peleo desde lo médico, las terapias alternativas y psicólogos. Cuando me enfermé, mi mamá me decía que no tenía historial de enfermedades", manifestó Marisa.

Y aunque expresa que "le puso el pecho a la situación" en relación a la enfermedad, también se prepara para conocer esa otra verdad relacionada a su familia biológica.

"Tengo que estar preparada para la verdad, para conocer qué pasó pero lo que sea, estoy abierta a recibirla. Sigo en este camino, pase lo que pase", aseguró.

Para ayudar a Marisa, se pueden comunicar con ella a su Facebook: Marisa Meter.