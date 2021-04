Buscan recaudar más de $300.000 para trasladar el cuerpo de la joven que murió en Rawson

jueves, 1 de abril de 2021 08:30

El pasado 3 de noviembre, una joven de Rawson de tan solo 18 años, falleció después de sufrir fuertes dolores abdominales y sin recibir atención médica a tiempo que la ayudara con su afección. Se trata de Melanie Castro, por quien ahora su familia lleva adelante una causa judicial contra la médica legista y la forense, Clínica Santa Clara y otros entes involucrados en el caso.

Sin embargo, ahora se suma una nueva preocupación, se trata del traslado del cuerpo de la joven desde el cementerio donde fue sepultada, sin presencia de sus padres; hasta Rawson. El procedimiento significa un elevado costo para la familia y por eso trabajan en una movida solidaria para conseguir el dinero.

"Ya hicimos con los amigos del papá de Melanie una apoyada y con esa recaudación de ese día se pudo comprar el nicho de contado. Después hicimos rifas y ya tenemos recaudado algo, así todo a pulmón con la familia por el mal diagnóstico de la legista que si no hubiese puesto "sospechoso Covid", Melanie hubiera tenido un velatorio y estaría en el cementerio de Rawson, como la familia tenía pensado", contó la tía de la joven, Mónica Castañón, a Diario La Provincia SJ.

Los costos no son nada accesibles para los papás de la adolescente ya que según las cifras que les revelaron, por pasar el cuerpo de un ataúd a otro les cobran $13.000, más $60.000 por el costo del nuevo ataúd y $270.000 el traslado de un cementerio a otro, total que suma $343.000. Las rifas hechas hasta el momento y la apoyada, se logró recaudar una parte aunque aún falta para llegar al total.

"La situación para su madre de desenterrar el cuerpo y verla después de un mes de haberla sepultado, fue muy fuerte, por un mal diagnóstico. La señora Graciela Poblete junto con sus hijos es quien nos ayudó muchísimo para poder hacer la recaudación, como así también los amigos del padre de Melanie", agregó.

Sobre el ataúd que actualmente contiene el cuerpo de Melanie en el Cementerio de Las Chacritas, su familia asegura que se vio dañado por el presunto mal accionar de personas y que contienen documentos al respecto que podrían respaldar esos supuestos hechos.

"Como no entraba en la fosa, se subieron arriba, lo pisotearon y lo rompieron. El cajón que tenía Melanie era de primera, pero cuando fue el entierro se encontraron que como iba a tierra no era mismo cajón que va a nicho, entonces la pusieron en uno donado. Según las personas del cementerio, como son cajones donados no son de buena calidad y se rompió sólo. (...) Tenemos audios porque el tío de Melanie fue a la cochería y le dijeron que el cajón estaba roto porque ellos mismos lo habían pisado, además de haber visto eso. Lo dejaron por escrito en la dirección del cementerio", aseguró sosteniendo que por todo eso, la causa judicial también recae sobre el cementerio y la cochería.

Quienes deseen ayudar a la familia Castro, lo pueden hacer contactándose al 2645 29-9777, o mediante transferencia bancaria al CBU 0110731130073107812415.