Temor por desalojos de inquilinos: afirman que debe existir una decisión judicial

martes, 9 de marzo de 2021 17:14

Este 31 de marzo es el último día en que rige el DNU que prorrogaba los contratos de alquileres y suspendía la aplicación de aumentos, mientras durara la medida. Con ello, comienza una etapa muy compleja en la relación entre propietarios e inquilinos y los desalojos generan preocupación.

Desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, Mauricio Turell explicó que "los contratos que caducaron en la pandemia, pueden negociar su continuidad o no, según la relación entre propietario e inquilino. Hay buenos inquilinos y el dueño decide conservarlos. En otros casos, directamente no sigue el vínculo; por tanto no hay desalojo".

Mientras que en los casos en los que el contrato sigue vigente y el propietario quisiera darlo de baja, "hay que revisar las cláusulas del contrato y qué ítems lo habilitan. Los inquilinos tienen derechos y están escritos. Para un desalojo, debe operar una irregularidad que se denuncia a la justicia y con una orden emitida, se actúa. Es decir, debe ser una maniobra legal".

En los casos de contratos informales, "los tratos son los que se pactan con el propietario. Las cosas deben estar claras y tener documentos legales firmados para que ninguna parte salga perjudicada".