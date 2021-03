Subirá 10% el valor del pan en San Juan

martes, 9 de marzo de 2021 07:48

El valor del pan aumentará 10% y pasaría de 110 pesos el kilo a 140 pesos. Así lo informó Manuel Rodríguez, de la Cámara de Panaderos de San Juan, quien aseguró que el valor tendría que estar más alto aún pero no se generará una suba mayor para no perjudicar el consumo.

"Queremos levantar la venta no subiéndolo pero lamentablemente la gente no tiene plata y no se recupera la venta. No hay plata", señaló el panadero en radio Sarmiento quien explicó que "las ventas cayeron al mínimo después de la pandemia" y producto de esto hubo un 30% que no se recuperó.

Rodríguez destacó que "lo más fácil" en la sociedad ante una época de crisis económica es hacer pan y tortitas y salir a vender a la vía pública, que es lo que está pasando ahora. "Por eso hay precio de todo tipo. Ante este escenario, nosotros tratamos de defender el producto con una cierta calidad", aseguró destacando que "aquel que puede vender más barato trabaja con el vecino, primo, tío, hermano y no tiene gasto de otro tipo. Eso minimiza el costo".

"Es imposible seguir manteniendo la venta con los precios actuales. La calidad es muy difícil mantenerla", finalizó destacando que hoy la bolsa de harina la compran a 2.500 pesos y "los insumos aumentan diariamente".