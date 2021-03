"No tengo vida": una sanjuanina que sufre endometriosis necesita ayuda para operarse

martes, 9 de marzo de 2021 18:48

Florencia Genovart sólo siente dolor. Constante, complejo, insoportable. La joven sanjuanina recibió, tras 9 meses de lo que ella definió como "calvario", un diagnóstico difícil: padece endometriosis profunda. El cuadro le causa un dolor pélvico crónico que los medicamentos más potentes ya no pueden frenar.

Sin embargo, esa situación lejos de doblegarla, la hizo más fuerte y ahora, realiza una rifa con números a $200 para reunir fondos y viajar junto a su mamá a Buenos Aires para instalarse allí y someterse a una nueva cirugía, con posibilidad de otra más con el objetivo de aliviar su padecimiento, ya que la endometriosis es una enfermedad crónica sin cura definitiva hasta el momento.

Aferrada a su bolsa de agua caliente, lo único que puede calmar su intenso dolor, envió un claro mensaje: "sufro de dolor pelviano crónico; endometriosis profundo y un diagnóstico más que aún no se sabe. No se sabe la causa de mi dolor. Sufro de dolor las 24 horas. Ni la morfina ni ningún calmante me pueden calmar. Vivo en cama las 24 horas; no tengo vida. Necesito viajar por última vez para lograr calidad de vida en una sexta y posible séptima cirugía a Buenos Aires. No tengo trabajo, mi mamá es jubilada y no podemos con todos los gastos de pasajes y estadía y lo que conlleva una cirugía. Necesito de la solidaridad y de la ayuda de todos".

Lo que Florencia necesita lograr con sus tratamientos es calidad de vida para poder trabajar, retomar su vida social y proyectos.

"Nadie puede imaginarse lo que es vivir con dolor las 24hs, y muchos de esos días querer desaparecer del mapa, no vivir más. Porque es inhumano, porque no se puede sufrir tanto, porque ya no tengo una vida normal, no puedo caminar, no puedo estar parada, no puedo trabajar, en fin no puedo vivir, lo único que está bien es acostarme en la cama y nada más", explicó en su red social Instagram en el día mundial del dolor.

Quienes quieran colaborar con la compra de un número, pueden hacerlo comunicándose al 264-4589857. Estos son los premios:

Qué es la endometriosis

En nuestro país se estima que 1 millón de mujeres sufren esta patología, siendo la endometriosis una de las principales causas de infertilidad (entre el 30% y el 50% de mujeres infértiles).

La enfermedad de referencia es de difícil diagnóstico y tratamiento. La endometriosis es una afección crónica que consiste en la presencia de endometrio fuera de la cavidad uterina. Las lesiones a las que da lugar se presentan con mayor frecuencia en los ovarios y en el resto de los órganos ubicados en la pelvis femenina. Es una enfermedad muy común, pero lamentablemente es altamente sub diagnosticada por considerarse un dolor normal en las mujeres. Se trata de una afección benigna, multifactorial, asociada a procesos hormonales y al mal funcionamiento del sistema inmunológico.

Los datos médicos afirman que, cuando una mujer tiene Endometriosis, el tejido que reviste el útero (endometrio) crece fuera de él y se convierte en tumores o implantes que pueden aparecer en cualquier parte del organismo, causando dolor y adherencias (tejido cicatricial) en esos órganos. Dicho tejido se puede pegar a: ovarios, intestinos, recto, vejiga, revestimiento de la zona pélvica, como a otras zonas del cuerpo, por ejemplo, se han detectado casos en pulmones y cerebro.

Esos crecimientos permanecen en su cuerpo al igual que las células del revestimiento del útero, reaccionando a las hormonas de los ovarios, consecuentemente, crecen y sangran cuando las mujeres tienen el período –menstruación-, con el transcurso del tiempo, los crecimientos pueden agregar más tejidos y sangre, los que provocan dolor y otros síntomas.

La endometriosis, a veces, puede ser hereditaria –madre a hija-, probablemente comienza cuando la mujer empieza con sus ciclos menstruales. No obstante, su diagnóstico no se produce hasta los 25 a 35 años de edad.

El dolor es el principal síntoma de la endometriosis, siendo también síntomas habituales, lo siguientes: ciclos menstruales dolorosos, dolor abdominal bajo –antes y durante la menstruación-, cólicos por una o dos semanas antes y durante el ciclo menstrual –pueden ser permanentes y de sordos a muy fuertes-, dolor durante o después de una relación sexual, dolor con las deposiciones, dolor pélvico o lumbago –dolor en la parte baja de la espalda- que puede presentarse en cualquier momento.

En la actualidad no se dispone de un tratamiento curativo, sin embargo, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno permiten controlar la afección en un número elevado de pacientes. Los tratamientos, que no suelen estar cubiertos por las obras sociales ni las asistencias médicas prepagas, incluyen la medicación y la cirugía, acompañados también por contención psicológica y una búsqueda de mejoras en la alimentación y la actividad física de las pacientes con el objetivo de potenciar la respuesta inmune y regular la actividad hormonal.