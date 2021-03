Cintia, una mujer de "pura cepa": "quiero mostrar mi humildad en La Voz Argentina"

lunes, 8 de marzo de 2021 14:50

Tiene 22 años de edad y canta desde los 12 años. Viene de una familia de folcloristas y su pasión es la música folclórica cuyana. De la mano de ésta quedó elegida para participar de La Voz Argentina, el certamen que en poco tiempo comenzará por Telefe. Se trata de Cintia Barros, la joven pocitana que tendrá la oportunidad de representar a San Juan en la pantalla nacional y sus expectativas van en aumento a medida que pasan los días.

"Me anoté en el 2019 con mi hermano en Mendoza. Nos vinimos a vivir acá y luego nos avisaron que quedamos seleccionados pero por el tema de la pandemia caducó todo. Este año presenté un video con el tema 'Mi razón de ser' y nuevamente quedé elegida", contó con gran alegría a Diario La Provincia SJ.

La joven cantante es sanjuanina pero le tocó vivir varios años en Mendoza, a donde viajó con sus padres cuando era chiquita. Luego regresaron a su provincia natal y acá fue perfeccionando su voz de la mano de su padre y sus hermanos que también son músicos.

Cintia tiene 3 hermanos varones y ella es la única mujer. Si bien nunca aprendió a tocar la guitarra siempre su fuerte lo centró en su voz no solo cantando folclore sino también melódico y hasta temas mexicanos.

"Al principio me costó mucho, porque era muy tímida. Ahora también soy tímida pero le hago frente. Me da un poco de miedo la cámara. Recuerdo que a los 12 subí a una peña pero me costó mucho porque le tengo miedo al público, a la gente. Con el tiempo fui desarrollándome", recordó la joven.

Cintia no es la primera vez que se presenta en un casting nacional y queda elegida. Hace unos años participó del que realizó la productora de Cris Morena, para participar de Otro Mundo pero por una cuestión económica no pudo continuar con ese sueño y debió bajarse de la oportunidad de formar parte de aquel equipo.

"Soy una mujer humilde y me gusta la humildad de la gente, no agrandarme. Ayer me preguntaron de Telefe qué podía ofrecer yo en La Voz y les dije que me gusta trabajar, emprender y no agrandarme", señaló.

En un par de semana, Cintia viajará a Buenos Aires. Irá junto con Andrés Cantos, el hijo de Avelino que también quedó seleccionado para representar a San Juan. "Es un amigo. El papá de él, armó un conjunto con mi papá (Eduardo Barros) hace mucho tiempo. Los dos representamos ahora la música cuyana. Somos del mismo palo. También estoy orgullosa de que Andrés esté también. Siempre digo que gane el mejor", destacó la joven quien subrayó que "a La Voz no la tomo como un concurso para competir, sino ir a demostrar lo que soy. Si quedo ya es un premio haber entrado. Espero que vean lo que soy, mi voz y que les guste como soy. Representar a San Juan de la mejor manera".

En la ocasión, Cintia aprovechó el Día de la Mujer para expresar su deseo de que "no haya ninguna muerte más de mujer". "Hay muchos femicidios, cuesta, duele mucho. La mujer está muy agredida por los hombres, violaciones y espero que esto cambie y se la valore más", finalizó.