Silvina, la sanjuanina apasionada por el Astroturismo que quiere ir a la Luna

domingo, 7 de marzo de 2021 12:03

A Silvina Luna Manrique, nuestro Cielo le apasiona desde niña. Si bien se recibió de Licenciada en Turismo, se especializó en Astroturismo y lleva adelante talleres virtuales y presenciales para enseñar la experiencia inigualable de descubrir los tesoros que San Juan tiene cuando agudizamos la mirada.

Inquieta, sus propuestas se potenciaron en Pedernal, en Zonda y en las zonas sanjuaninas en las que se pudo apreciar con esplendor el eclipse total de Sol. Ella se deja atrapar por el calendario de fenómenos y, generosa, enseña todo lo que sabe. Si bien ha realizado observaciones desde hace tiempo, se reconoce "enamorada" de los eclipses solares. "De chica, me llamaban la atención los eclipses de Luna. Hace dos años descubrí más los eclipses de Sol, investigué y me entusiasmé. Vi el eclipse en plena franja y fue un antes y un después para mí. Se hizo de noche, pudimos ver las estrellas y los planetas y me dije: “no puede ser”. Lloré por 40 minutos de la emoción. Los extranjeros con los que compartí ese momento me abrazaban y me preguntaban: "cómo te fue, cómo lo viste" y "¿es tu primer eclipse?" Era el primero total, he observado anulares, parciales pero como ese, ninguno. Significa mucho porque es tan mágico, todas las personas deberían experimentarlo una vez en la vida", señaló en noviembre de 2020 a Diario La Provincia SJ.

Hoy nuevamente es noticia por su postulación a una propuesta muy particular y hasta el momento, es la única mujer de San Juan en anotarse. Se trata de la convocatoria para orbitar la Luna dentro de dos años que lanzó el millonario japonés Yusaku Maezawa, en una inversión de apoyo a la empresa Space X, que ha iniciado las operaciones de poner cohetes reutilizables Starship para misiones espaciales y para turismo astronómico.

Maezawa escribió en Twitter: “Los invito a unirse a mí en esta misión. Ocho de ustedes de todo el mundo” para abordar un vuelo privado sin precedentes que orbitará el satélite terrestre. Los interesados pueden postularse en la página web dearmoon.earth hasta el 14 de marzo y en abril empezará la convocatoria para seleccionar a los futuros astronautas.

"Me decidí hace como 3 días cuando ví una publicación de unos contactos en común con la astronomía. Entonces dije: "bueno, me anoto a ver qué onda. Nunca pensé que sería verdad y la repercusión que tiene", señaló Silvina a este diario, sorprendida por la posibilidad de ser elegida por San Juan.

Detalló que "mi sueño siempre fue conocer la NASA y la verdad creo que es una gran motivación este viaje para poder concretarlo, además de poder orbitar nuestro satélite natural".

A la expectativa de conocer a los elegidos, la profesional ya recibió el apoyo de colegas y alumnos, además de sus seres queridos y ya sabe qué llevará con ella: "mi cámara va de una al igual que mí peluche de Among Us".

Quién es Yusaku Maezawa

Magnate de la moda en línea, coleccionista de arte contemporáneo y mecenas, es el primer cliente privado que ha reservado un vuelo a bordo de Starship, el futuro cohete habitable desarrollado por la empresa aeroespacial de Elon Musk.

El empresario japonés dijo que los solicitantes necesitarían cumplir solo dos criterios: estar listos para “ir más allá” de manera creativa y estar dispuestos a ayudar a otros miembros de la tripulación a hacer lo mismo.

Maezawa y su equipo de astronautas se convertirán en los primeros viajeros lunares desde la última misión estadounidense Apollo en 1972, si SpaceX puede llevar a cabo el viaje, destacó Infobae.