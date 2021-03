Con caravanas y misas de sanación, Cura Brochero convoca a cientos de sanjuaninos en su novena

domingo, 7 de marzo de 2021 13:55

Desde este 7 al 16 de marzo, el predio de calles Rodríguez y Necochea en Chimbas se vestirá de ponchos y fe con las fiestas patronales en honor al santo argentino José Gabriel "Cura" Brochero. Con caravanas y más misas, para poder recibir mayor número de fieles, el padre José "Pepe" Fuentes resaltó que es una devoción que crece, se reafirma y además, se proyecta desde Chimbas al resto de la provincia.

"Este domingo 7 comenzamos con la preparación para las fiestas patronales que, en tiempos de pandemia, nos ha llevado a multiplicar las celebraciones. El protocolo es para 200 personas por misa que deberán inscribirse previamente por teléfono (ver flyer en esta nota).Nuestro predio es de más de 3 hectáreas y al aire libre, con lo que se garantiza la distancia social", expresó a Diario La Provincia SJ.

Detalló que "uno de los días nos va a acompañar nuestro arzobispo, Jorge Lozano y este domingo, por primera vez, nuestro Santo Cura Brochero salió a recorrer las distintas comunidades que conforman el Centro Evangelizador en una caravana de autos. Mientras que el domingo 16 se realizará una caravana, a las 10 hs. que nos llevará al centro capitalino".

La devoción por el santo no deja de crecer y afianzarse en San Juan. Para el sacerdote, "en San Juan ocurrió el segundo milagro de Brochero que lo llevó a los altares y se sigue haciendo presente entre nosotroandos, de acuerdo a lo que los fieles cuentan en las misas. Es más, los sacerdotes brocherianos en Córdoba no dudan en decir que "Cura Brochero está en San Juan". Creemos que va a participar mucha gente en las fiestas patronales y se harán las bendiciones con el poncho, sin imponerlo en quienes piden la intercesión del santo por el protocolo. Todas las misas son de sanación pero vale destacar que no tienen nada en especial en su forma, sino la intención particular de pedir a Cura Brochero por la sanación de los enfermos. Hay muchos testimonios que dan los fieles de su intercesión".

"Creo que el impacto de todo es sentir a un pastor olor a oveja, al decir de Papa Francisco. El santo se involucra con los creyentes; va adelante del "rebaño" para guiar, en el medio para involucrarse en la vida cotidiana del creyente y atrás, para animar y alentar al que se va queda. Por eso lo sentimos muy cercano, campechano; un hombre común que se metió en las periferias con el Evangelio y la Iglesia. Está en el corazón del drama de los hermanos. Es lo que siente el pueblo", aseguró.

Hablar de Brochero en San Juan es hablar del Centro Evangelizador que echa raíces en Chimbas y en San Juan. Por eso, se impulsan distintos proyectos, unos más cercanos que otros de concretar. "Está la iniciativa de hacer una gruta para dejar la imagen en ese lugar y más pronto, colocar una cruz de 10 metros de alto. Queremos colocarla en el ingreso al predio y esperamos hacerlo durante las fiestas patronales".

La bendición con el poncho brocheriano, un momento especial y emotivo de las misas.

El padre Pepe volvió a referirse a la posibilidad de levantar allí una parroquia en honor al santo ya que "eligió quedarse allí y cuando haya posibilidad de la venta, de ese terreno que nos prestan, poderlo comprar con las ofrendas y la colaboración de los fieles".

Un santo cercano a los niños y a las familias

Sobre las intenciones de los fieles, el sacerdote expresó que "se le pide al santo por todo, porque la vida de los hombres son momentos. Y hay de tristeza, soledad y angustia, pérdida de trabajo y enfermedades o se desintegra la familia. Se ponen las intenciones en las alforjas del santo para que las presente a Jesús, y Él, ante el Padre que con intercesión del Espíritu Santo, concede las gracias que necesitamos".

También Cura Brochero es conocido por "sentir un cariño y una ternura hacia los niños porque los testimonios así lo dicen. Los primeros milagros que se le reconocen en la Iglesia fueron obrados en niños. En San Juan, hay también historias de ello; puedo dar fe de ello".

Este el detalle de las fiestas patronales con horarios y teléfonos para inscribirse previamente antes de asistir a las misas: