Tras el terremoto, INPRES planifica dos grandes simulacros con alumnos de San Juan

sábado, 6 de marzo de 2021 22:30

El terremoto del pasado 18 de enero en San Juan, con una magnitud de 6.4 en la Escala de Ritcher, sin duda marcó un nuevo hito en la historia de la provincia donde todo lo relacionado en materia sismológica quedó latente en el común de la sociedad. Por eso, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica -INPRES- prepara dos grandes simulacros en las escuelas, previstos para este primer semestre, en medio de la vuelta a clases presenciales.

"Es un tema que abordamos como producto del terremoto que pasó ahora en Pocito. El año pasado en pandemia, trabajamos virtualmente con varios requerimientos que vinieron de otras provincias y pensamos que puede ser una herramienta también a utilizar si es que acá lo disponen en las escuelas, peo sino pensamos en dos oportunidades durante este semestre, que pueden ser abril y junio, porque ya llegaron inquietudes. Hay gente que pide, aunque sea lo básico", señaló la directora de INPRES, Patricia Herrera, a Diario La Provincia SJ.

En este aspecto, la investigadora resaltó que desde el Instituto se mantenía una cierta comodidad cuando los chicos podían llegar hasta la institución a recibir todo lo referente en materia de educación antisísmica, algo que la pandemia aún no permite. "Una modalidad virtual ayuda bastante y a partir de ahí indicar los manuales y todo lo que hay, pero saber cómo comportarse. Sabemos que las escuelas están atendiendo con grupos reducidos, que los niños tienen fresco lo que pasó en el verano con el terremoto, entonces eso ayuda a generar conciencia, si lo aprovechamos, en cómo decírselos. En las escuelas no se haría, las visitas de las escuelas a INPRES sería por algo muy puntual, que no va a poder llegar a todos, y en todo caso se haría más con uso de una herramienta virtual de acuerdo a lo que se pueda llegar a cubrir", sostuvo Alvarado.

Las fechas en abril y junio aún no están definidas, pero desde el INPRES esperan que pueda realizarse en esos meses a fin de dar tiempo a las instituciones, como así también al Ministerio de Educación de planificar las jornadas de concientización.

"Quisiéramos llegar a la mayor cantidad de gente posible, eso es provechoso y entendemos mucho de la herramienta virtual. Ya que el INPRES ha recorrido escuelas, eso es lo que podemos llegar a mantener en este momento, porque de otra manera sería muy difícil. En general, a veces los simulacros y planes de evacuación, tienen dos etapas, se basan en conocer sobre los sismos y cómo prevenirlos, qué podemos hacer nosotros para prevenir y que no nos afecte en lo que es daños. Sabemos que hoy en día se hace un esfuerzo por mantener grupos más chicos, creo que hay menos aglomeración, entonces hay espacios donde van a poder salir más facilmente que antes a lugares abiertos", finalizó.