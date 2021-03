Lucas, el desafío de un nene a los 11 años de edad que necesita ayuda

viernes, 5 de marzo de 2021 00:00

Tiene 11 años de edad y desde muy chiquitito le tocó enfrentar diferentes desafíos con su salud. Siempre le hizo frente y ahora le tocó uno nuevo, para el cual necesita de la ayuda de los sanjuaninos. Lucas Cortez viajará a Buenos Aires para someterse a una operación reconstructiva total de tímpano ya que la leucemia le provocó la pérdida de la audición en un oído y le genera una supuración permanente.

El niño, oriundo de Rawson, tiene turno para ser atendido por los médicos en el Hospital Gutierrez, en Palermo, Buenos Aires el 17 de marzo y para ello tiene que viajar con su mamá. Sin embargo las condiciones económicas no colaboran y la cobertura de salud de Incluir no es suficiente para toda la estadía.

"Todo empezó hace 7 años cuando le dio otitis y lo llevamos a atender. Ahí descubrimos que era leucemia linfoblastica aguda grado B. En su momento se dio prioridad a la leucemia que la tenía muy avanzada y que le comió el timpano interno y externo", señaló la mamá de Lucas, Ivonne, a Diario La Provincia SJ.

Hoy la parte oncológica está fuera de tratamiento pero es un pequeño inmunosuprimido. Hace 7 años que su oído supura todo el tiempo y hasta que no hagan la reconstrucción con intervención quirúrgica, el problema no cesará.

Lucas tiene una pensión no contributiva y cuenta con la cobertura de Incluir Salud que le paga el pasaje y le da 425 pesos por persona por día para hacer frente a los gastos del alojamiento en el hotel. Pero esto no es suficiente ya que la noche en el hotel cuesta 2 mil pesos.

"Buenos Aires es una provincia muy cara. Se me hace muy difícil porque no llego con los costos. La parte de manutención la gestioné por Desarrollo Humano y tengo que ir el lunes para ver qué ayuda puede darme. De Buenos Aires me mandaron los email con los turnos del 17 y el último turno de infecto es el 30 en el que le controlarán el citomegalovirus", explicó Ivonne quien aclaró que aún no tiene la fecha de la cirugía, lo que implica que tendrá que estar más días allá.

Desde hace 4 años, Lucas con su mamá vienen viajando a Buenos Aires para todos los tratamietos que se tiene que someter. "Ya me pasó una vez que me quedé sin dinero y no quiero llegar otra vez a esa situación", confesó y luego aclaró: "a mi hijo lo iban a operar en mayo del año pasado pero por la pandemia se suspendió todo. Gracias a Dios nos agarró acá y no en Buenos Aires".

El 15 de marzo, Lucas viajará a Buenos Aires con su mamá. Será el mismo día que tendría que comenzar a cursar un nuevo año en la escuela. Ahora será virtual y a la distancia con la esperanza de volver pronto a San Juan, ya recuperado.

Para ayudar al niño y su familia llamar al 264-4894881.