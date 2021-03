En la cuenta regresiva, Falabella ya muestra góndolas vacías en San Juan

viernes, 5 de marzo de 2021 09:14

Comenzó la cuenta regresiva, para el cierre de Falabella y ya este lugar luce muchas góndolas vacías y sin reposición de mercadería en San Juan.

La tienda chilena cerrará sus puertas en la provincia el próximo 30 de marzo y en ese camino ya se puede ver el local con falta de mercadería y carteles de liquidación y promociones 2x1 o 3x2.

La primera zona donde los compradores "arrasaron" es la de productos para el hogar. Allí el área que estaba destinado a equipar los dormitorios fueron los primeros en terminarse. Luego se sumaron las góndolas vacías en la parte de elementos de cocina que si bien aún quedan, la cantidad ya está escaseando. Otro sector que ya se ve con mucha escases de productos es la de perfumería, cuyas góndolas están prácticamente sin nada y faltan muchas marcas.

En la planta baja y subsuelo, la tienda de indumentaria aún cuenta con sus góndolas y percheros colmados, aunque ya empezó esta semana la "Liquidación Final", con lo cual se espera que este escenario comience a cambiar en los próximos días.

"Sabemos que venderán todo, incluso hasta los percheros. No sabemos bajo qué modalidad y si los empleados estarán a cargo de eso. Pero la empresa no se llevará nada de San Juan por los costos de logística y porque no necesitan nada en otras sucursales", destacó la secretaria del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral a Diario La Provincia SJ.

Falabella en San Juan está haciendo un cierre escalonado por sectores. Hace más de un mes que ya no recibían mercadería nueva, así que a medida que se terminan los stocks, se cierra ese rubro.

El local de 3 pisos está a la venta por un monto aproximado de 10 millones de dólares y si bien trascendió que varias firmas mostraron interés en adquirirlo, como Tiendas Parias, nada de eso aún fue concretado.