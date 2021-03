Egresados sanjuaninos provenientes de Bariloche: se los movilizará en burbuja y podrían quedar aislados

miércoles, 31 de marzo de 2021 14:58

Este miércoles un contingente de 50 egresados sanjuaninos provenientes de Bariloche serán sometidos a test rápido para poder detectar si tienen o no coronavirus. Se trata de un grupo integrado, mayormente, por chicos del nivel secundario de la Escuela Modelo y otros establecimientos que debían hacer el viaje en el 2020 pero con la pandemia cambiaron la fecha para este año.

Según informó Mónica Jofré desde el Ministerio de Salud, los alumnos ingresarán en burbuja a San Juan y se les hará el testeo de control. Si alguno arroja un resultado positivo a partir del test rápido, irá a aislamiento estricto en su domicilio con el seguimiento de la zona sanitaria a donde corresponda su lugar de residencia.

En el caso de que algunos chicos de positivo serán cargados sus datos en la plataforma y contabilizado en la provincia. Paralelamente se diseñará un listado a parte para tener la cantidad de positivos que arrojen los test.

En el caso que uno o más egresados den positivo, la cartera sanitaria pedirá que estén aislados solos en la vivienda y que todo lo que use sea debidamente higienizado. Además que los utensilios que use (como cubiertos, toalla, etc) sea de esa persona únicamente para evitar más contagios y que el lugar en el que esté sea ventilado, además de que se use cloro, alcohol en gel y barbijo.

El operativo se inició a partir de que los empleados de la empresa que viajaron con los chicos advirtieran que algunos chicos tenían síntomas que podrían ser coincidente con coronavirus. Ahí se inició la sospecha de que podrían tener algunos pasajeros contagiados y en un trabajo en conjunto entre la agencia y los padres, se vio oportuno pedir un testeo al ministerio de Salud Pública.

A partir de un pedido a la cartera sanitaria se logró tener la posibilidad de que se realice el testeo en todos los pasajeros. El ministerio de Salud lo vio como una medida preventiva y dio marcha al operativo.