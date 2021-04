"Deja un vacío", la tristeza en la voz de las ex trabajadoras de Falabella

miércoles, 31 de marzo de 2021 23:38

Un vacío. Ésa es la palabra que engloba el sentimiento de muchos de los ex empleados de Falabella y que en la noche de este miércoles la dejaron en evidencia en el fuerte abrazo que se dieron en la puerta del local en la despedida. Sus historias son de las más diversas pero las une el mismo sentimiento.

Fernanda Castro trabajó en Falabella durante 20 años. Entró como repositora y con el tiempo pasó a vendedora. El sábado estuvo en el grupo que hizo el cierre del local pero sin pensar que sería el final. Debía volver en la tarde, sin embargo le llamaron para confirmarle que el ciclo ya había terminado y que no debía regresar. Fue el adiós menos pensado y el más doloroso para ella.

"Entré en el 2001 cuando era soltera, estaba de novia con mi marido. Me dejaron efectiva en el 2003 y al año siguiente nos casamos, en el 2004. Fiesta todo Falabella. Luego vinieron los hijos y el cumpleaños de 15 de mis chicas. Terminé de estudiar acá y todo acá", expresó la vendedora quien recuerda que el 20 de noviembre del 2003 la confirmaron como efectiva y la felicidad fue ilimitada.

El sábado 20 de marzo también quedará registrado para siempre en su memoria. Es que pensó mil veces cómo sería esa despedida y se dio de la manera menos pensada. "Fui una de las últimas en irme, en 'apagar la luz' como se dice. Fue tristísimo., porque tenía que venir el sábado en la tarde y me llamaron que no viniera directamente. Llegué en el momento y ya no quedaba nada", recordó con los ojos reteniendo las lágrimas.

Ella pertenecía al área juvenil damas pero ultimamente cubría el área perfumería. "Era muy triste ver todo vacío. Teníamos clientas de años que venían e incluso después atendíamos a las hijas. Fue muy triste porque venían y nos daban consuelo a nosotros", señaló.

Fernanda está apostando a un emprendimiento propio de indumentaria aunque aún no arranca. Reconoce que se ve tentada por varios comercios que ya la han llamado pero aún no sabe qué hacer. "Estoy viendo porque siempre fui Part Time, al tener 2 chicos y por ahí se me complica venir todo el día pero hay buenas propuestas de comercio", finalizó.

Al lado de Fernanda escuchan atentamente Karina Esquivel y Marisel Manrique. La primera estuvo 18 años trabajando en la empresa mientras que la segunda 16 años. Ambas pasaron por diferentes sectores y reconocen que siempre "se trabajó mucho" pero fueron muy felices.

"Recuerdo cuando entré a trabajar. Fue un día de muchos nervios, de entrar y no saber qué hacer. Todos nos acompañaron, enseñaron porque uno no sabía vender y me apuntalaron. Tenía 26 años y hoy tengo 43. Era estudiante de la facultad y entré como Part Time", trajo a la memoria Marisel con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Recuerda que pasó "mil cosas en la tienda" desde recibirse hasta desafíos familiares y "miles de cosas más". "Estuve aislada el año pasado y recién me estoy reencontrando con ellos. Es muy duro, muy fuerte porque hemos dado mucho y hemos aprendido mucho. Se trabajó en un clima excelente, siempre contenidos. Nos daban el lugar de todos, el regalo de cumpleaños", finalizó Marisel destacando que es personal de riesgo porque es insulina dependiente.

Alejandra Baez también le tocó transitar la última etapa de Falabella con licencia pero ella por embarazo. Hace un mes y medio dio a luz a una hermosa bebé y en ella se conjuga la alegría por el nacimiento frente a la tristeza por la salida de la empresa que tanto quiso.

"Estoy muy contenta por el nacimiento de mi bebé pero queda un vacío muy grande. Fue toda una vida en la tienda. Acá han visto crecer a mis dos hijos. Fue un momento triste saber de la salida porque fueron 10 años en la tienda", destacó Alejandra quien entró a trabajar cuando tenía 19 años de edad y estuvo 10 años.

"Por la licencia de maternidad no vine. Siempre el recuerdo que guardaré es hermoso y súper agradecida", expresó. Luego recordó que cuando entró "tenía mucho miedo". "Fue mi primera experiencia laboral, estaba muy nerviosa pero con el paso del tiempo me fui adaptando, me acostumbré a estar con la gente", finalizó.