Armará una "mega paellada" en la vereda del Súper

miércoles, 31 de marzo de 2021 17:17

El año pasado estuvieron sin trabajar para Semana Santa y ahora apuesta a ir con todo. Para ello armará una mega paellada en la puerta del Supermercado de calle General Acha y Córdoba para responder a lo que espera sea una gran demanda.

Se trata de la familia de Antonio Gómez quienes llevan 56 años en el rubro y vuelven al ruedo después de que la pandemia los azotó en el 2020. "Pensé que esto no lo veríamos más. Nos pilló la pandemia y mi tío había fallecido hacía unos años. Él amaba el negocio porque con mi abuelo y mi papá lo hicieron desde un localcito. No me podía permitir que esto no abriera más", comenzó contando Gerardo Gómez a Diario La Provincia SJ.

El hombre de 49 años se hizo cargo del comercio con su hermano y confesó que fue "un esfuerzo grandísimo" mantenerlo cerrado por 6 meses el año pasado. Pero en un momento decidieron hacer el desafío y tras abrir buscaron a los empleados y pusieron manos a la obra. "Se volvió a arrancar todo a pulmón", aseguró subrayando: "hicimos un esfuerzo y ahora estamos tratando de llevarlo como se puede".

En lo personal, Gerardo señaló que la pandemia lleva a cuidarse más y a "aprender a vivir en un sistema nuevo". En el 2002 por la cuarentena estuvieron 6 meses cerrados y les tocó no vender en la época más fuerte de su rubro: la Semana Santa. Por eso ahora quieren apostar todo a ganar.

"Para nosotros fue terrible. En el año tenemos Navidad y Semana Santa como lo más fuerte de todo el año. En su momento tomamos la decisión de cerrar por el bien de todos pero después se arrancó como se podía y se va llevando así", confesó y luego agregó: "está todo muy tibio, muy tranqui, no hay mercadería y está todo por las nubes. nosotros no podemos subir los precios porque tenemos que amortizar. Es un desastre pero la gente nos apoya".

El empresario consideró que se deben a la gente y por eso harán este viernes "las 2 paellas grandes y famosas" que tienen. Cada una alcanza para 400 porciones y se tratará de "hacer en la vereda para no meter a la gente al supermercado".