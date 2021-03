Murió Maleva, la perrita que conmovió a los sanjuaninos

martes, 30 de marzo de 2021 13:18

Hace más de un mes, una perrita Ovejero Alemán apareció desorientada y sin fuerza. Inmediatamente fue atendida en un veterinario pero los médicos advirtieron que se estaba dejando morir, tal vez extrañando a sus dueños. La historia la difundió Marilú Garcés en facebook y el caso movilizó a los amantes de los animales para poder encontrar rápido a sus dueños.



"Esta perra, que es una ovejero pura, apareció hace un tiempo aparentemente perdida, y desde ese momento comenzó a deteriorarse su salud", comenzó expresando Marilú quien agregó que se estaba "dejando morir porque extraña a sus dueños".

"Está internada y cada vez está más grave, pensamos que si llegara a volver a ver a sus dueños tal vez sus últimas horas serían felices", escribió a principios de febrero pasado.

Al día siguiente la alegría llegó a los rescatistas. Es que apareció el dueño y la reacción de la perra dejó en claro que era él a quien esperaba.

"Anoche, un Sr. llamado Miguel con mucha insistencia pedía por favor que dejarán ir a verla, ya VET 365 estaba por cerrar pero al ver la gravedad de la entonces "Olivia", esperaron a Miguel. La perra estuvo toda la tarde internada, desganada y como ausente, le ofrecían la comida más rica y nada. Al entrar Miguel a verla salió de su canil y empezó a comer y comer!", aseguró Marilú Garcés, la proteccionista que había viralizado la búsqueda.

El hombre no tenía redes sociales por lo que se demoró en encontrar a su perra. "Él estaba seguro que se trataba de "Maleva" una perra que él mismo había rescatado de un lugar donde vivía atada y luego no sabía si se perdió o se la robaron, y como no tiene redes sociales le resultaba difícil poder buscarla", agregó.

Al poco tiempo la perra fue dada de alta y volvió a su casa, con Miguel. Sin embargo su salud ya había quedado seriamente lesionada y si bien se hizo lo posible para sanarla, murió.

Así lo contó Sandra Díngevan en facebook donde explicó que "murió hace un par de semanas" y su partida generó una deuda económica que necesitan saldar.

"Nos queda el consuelo que estuvo en su casa, en su camita y no en la calle. Antes de hacer esta publicación esperamos un tiempo prudencial pero su dueño NO cumplió con su compromiso de saldar las deudas que nos quedaron en Veterinaria Montilla ($5000) y Vet365 ($11000) por lo que una vez más apelamos a la ayuda de todos para poder seguir ayudando", expresó Sandra.

Ambas veterinarias reciben MercadoPago y tienen CBU. Contacto Sandra Díngevan 2645855555