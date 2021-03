A un año de la muerte de la joven operada de las amígdalas: "tenemos que convivir con el dolor"

miércoles, 3 de marzo de 2021 17:00

El 3 de marzo de 2020 quedará marcado en la memoria de la familia Viñales-Aboal. Aquel día, Julieta, con 18 años de edad, murió tras una operación de amígdalas que le provocó varias hemorragias. En el recuerdo de sus padres quedó su sonrisa, la alegría de vivir y el empuje que le puso a todo lo que emprendía.

"Éste es el primer año. Fue bastante complicado, todo el año fue difícil, más con el tema de la pandemia. La recuerdo hermosa, con un empuje, un aguante, era muy dulce e independiente", recordó con melancolía su mamá Cyntia a Diario La Provincia SJ.

Julieta era oriunda de Buenos Aires y se había venido a vivir a San Juan con sus padres hacía 6 años. Su meta era ser médica y tras terminar la secundaria regresó a su provincia para vivir con su abuela y así estudiar medicina en aquella provincia. En noviembre del 2019 volvió a San Juan para pasar las fiestas y las vacaciones poniendo la mirada en el cursado del primer año de la carrera en marzo del 2020. Sin embargo todo quedó truncado.

"Cuando comenzó la adolescencia, empezó a ver las diferentes carreras que había, veía las series que se relacionaban a medicina. En ese momento hizo un cambio para su futuro. Como acá en San Juan la Universidad Católica era bastante cara, otra opción era Córdoba pero era otro gasto y se complicaba el ingreso. Como tenemos familiares en Buenos Aires estuvo un año y medio allá", explicó la madre.

Según relató su mamá, a Julieta "le encantaba San Juan, lo disfrutaba muchísimo" por eso siempre regresaba. En febrero del 2020 se sometió acá a la operación de amígdalas y esperaba salir bien para empezar el cursado de la carrera en Buenos Aires sin problema. Sin embargo, el desenlace fue el menos pensado. A partir de ahí el dolor envolvió a sus padres que para colmo tuvieron que enfrentar el momento con el encierro que obligó la pandemia.

"Fue un dolor doble, porque al no poder salir. La pandemia fue muy reciente a la muerte de Juli. Encima el dolor por la muerte de un hijo, te hace que la cabeza esté a mil. Empecé a leer mucho sobre lo que pasa después de la muerte, comenzamos a notar, a prestar atención a otras cosas como las mariposas. Ella de otra forma está pero no la tenemos fisicamente", lamentó con pesar.

Cyntia junto con toda la familia están "tratando" de ponerse de pie. No es fácil porque toda la vida les cambió. Pero tratan de recordarla de la mejor manera, aunque cuesta "muchísimo". "Hay días más difíciles, otros que no. Hay fechas especiales como el cumpleaños de ella, las fiestas, el año que se cumple hoy. Hay días que no sabes para qué rumbo tomar, es muy difícil y uno no sabe que esto le puede pasar a uno. Ahora es convivir con el dolor", finalizó sin dejar de pedir justicia para que paguen los responsables de este desenlace fatal.

Este jueves la familia le hará una misa en la iglesia Medalla Milagrosa a las 20 horas.