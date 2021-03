Desalojos y fuertes aumentos preocupan a inquilinos sanjuaninos tras el descongelamiento de alquileres

miércoles, 3 de marzo de 2021 12:47

Este martes, el ministro nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi afirmó que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos sino que se hará uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres, y destacó los recursos que destina el Estado para generar soluciones habitacionales.

Sin embargo, esto ha generado inquietud en el sector de los inquilinos a nivel nacional y en San Juan hay incertidumbre sobre lo que ocurrirá desde el 31 de marzo.

"Nos preocupa esta medida ya que hay una imposibilidad de las familias sanjuaninas que están alquilando de pagar las deudas generadas por que la situación económica no ha mejorado; al contrario. La gente no tiene trabajo para poder hacer frente a ese compromiso y ni hablar de la inflación. Tememos por una ola de desalojos ya que, aunque a nivel nacional se hable de ir a mediación, en lo real eso no va a ocurrir. La razón es que muchas relaciones entre inquilinos y dueños ya son conflictivas y si la familia que habita no puede pagar, los que tendrán que responder son los garantes y eso crea más problemas", manifestó a Diario La Provincia SJ, Víctor Bazán, de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos a Diario La Provincia SJ.

Otro aspecto a considerar es la falta de oferta para alquilar que actualmente hay en la provincia: "si la familia se va de la casa porque no le renuevan el contrato, el temor es qué podrán hacer. No hay casas o departamentos para familias disponibles y si encuentran algo, los valores son inalcanzables. En las renovaciones, si se hacen, también habrá fuertes aumentos".

En ese sentido, afirmó que los propietarios buscarán recuperar la rentabilidad perdida durante la vigencia del decreto y no tanto, negociar para cuidar a su inquilino. "Creo que las familias van a intentar atenerse a lo que se fije para no perder el techo. Y en cuanto a los aumentos acumulados que se deben, seguramente querrán pactarlos en pocas cuotas y no en 12 como dice la normativa nacional", explicó.

Bazán señaló que se multiplican los contactos de los inquilinos que están preocupados por lo que se viene a fin de mes. "Seguiremos insistiendo con IPV para lograr una solución habitacional para los inquilinos; necesitamos un acceso a la vivienda propia. La semana próxima tendremos una reunión con Marcelo Yornet al respecto", destacó.