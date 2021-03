Trabajadores de eventos en San Juan: qué alternativas surgieron tras el reclamo

lunes, 29 de marzo de 2021 17:01

Con una llamativa puesta en escena, que mostraba cómo se podía realizar el baile en burbuja y visibilizó todos los sectores involucrados en la realización de un evento, trabajadores del sector se manifestaron en el Centro Cívico, el pasado jueves. Ante esto, desde Turismo expresaron que se buscan opciones laborales para quienes tenían una intensa actividad, antes de la pandemia.

"No podemos dudar que es un sector muy castigado económicamente por la pandemia como también es cierto que estamos regidos por lo que dispone el Comité COVID- 19 San Juan en cuanto a las disposiciones sanitarias. Conocemos su reclamo, hemos tomado contacto con trabajadores y se están buscando alternativas laborales", señaló el director de Turismo, Roberto Juárez a Diario La Provincia SJ.

En ese sentido destacó que "se buscará incorporar a trabajadores de los rubros en los eventos que se generen desde el Ministerio o apoyados por él y desarrollados en municipios o puntos turísticos. Con programas como "El Sol está de fiesta" se pensó precisamente en ello: en generar posibilidades de trabajo para técnicos, artistas, fotógrafos y otros".

Sobre los salones de eventos, manifestó que "muchos se han reconvertido de acuerdo al protocolo gastronómico y otros, no han podido lograrlo. La situación es compleja, el daño económico está pero estamos supeditados a la pandemia y adecuarnos a lo que marcan los protocolos".

El reclamo

Con "El show debe continuar", los trabajadores y propietarios de salones de eventos se unieron para pedir la ampliación de la capacidad de trabajo, que actualmente se ve reducida por el protocolo Covid.

"Esta iniciativa nació después de 365 días sin poder trabajar, no damos más. Tengo un salón de eventos y el costo de mantenimiento nos obliga a hacer este tipo de manifestación para que una vez por todas las autoridades se den cuenta que no se puede seguir sin trabajar. Hasta ahora hemos solventado los costos como hemos podido, hay quienes vendieron parte de sus elementos de trabajo para poder seguir viviendo. Son muchísimos días y es imposible continuar con esto, hay mucha gente que vive de los eventos", señaló Ernesto Cortínez, a Diario La Provincia SJ.

El propietario del salón La Josefina aclaró que en su caso hace 365 días que no pueden abrir y que soportan los gastos de mantención. "No hay un tiempo determinado, es la voluntad que tiene cada uno, se van fundiendo de a poco y van cerrando. Esto no da para más, ya no tenemos miedo, acá hay que trabajar y hay que hacerlo con un protocolo, no hay que tener más miedo", sostuvo.

Por su parte, otro de los manifestantes, Cortés Girón dueño de la Quinta La Carreta, sostuvo a este medio que "estamos sin trabajar, no tenemos otro recurso. Seguimos cerrados (...) están los decoradores, los chicos de la música, los mozos, mucha gente que trabaja de nosotros. De a poco vamos solventando, algunos se han reinventado, otros no pueden y yo soy uno".

Hasta el momento, el protocolo es el mismo que rige para el sector gastronómico, permitiendo la actividad hasta las 3 de la mañana, manteniendo las burbujas en mesas de hasta 8 personas y sin poder bailar durante todo el evento. Sin embargo, las oportunidades no se presentan igual para todos los integrantes del sector.