Con alquileres por las nubes: aseguran que hay más de 300 locales cerrados en el Gran San Juan

lunes, 29 de marzo de 2021 14:44

Sólo en el Gran San Juan hay alrededor de 300 locales comerciales cerrados y bajo esa situación delicada del sector ven la posibilidad de que llegue una segunda ola de contagios de coronavirus. Según informó Darío Minozzi desde la Federación Económica, "la cantidad de locales es abrumadora" y el dato no es el definitivo "porque se va haciendo permanentemente" el relevamiento.

"Tenemos 300 locales del Gran San Juan desocupados. Sabemos que esta cuantificación es coincidente con la Cámara Inmboliaria y la caída de las ventas que es del reflejo del 26% al 28% en curva sostenida de desde el año pasado a febrero de este año", expresó a Diario La Provincia SJ.

La situación es delicada mirando que ahora se descongelan las tarifas de servicio y las condiciones de AFIP no cambiaron. "Más allá de la situación económica y pandemia, no se están haciendo las planificaciones ni actuando en consecuencia. El comercio no tiene vía de escape para sostener la estructura", agregó.

En este escenario, los alquileres también juegan un importante factor para la caída. Es que hay locales que se alquilan a 50 mil pesos el más chico y a 400 mil pesos el más amplio. Y este monto no es el definitivo ya que, los propietarios de comercios entran en la etapa del año que empiezan a renovar los contratos, especialmente en abril y mayo, con lo cual los esquemas pensando en 12 meses más podría cambiar.

"Han habido comerciantes que se han ido a otros departamentos", aseguró Minozzi quien detalló que con lo que se alquila un local en el microcentro se puede alquilar más de uno en otros puntos de San Juan.

En este contexto, la salida de Falabella viene a marcar otro cambio preocupante. "Es muy importante debido a la magnitud, con la inserción social a través de su tarjeta, capacidad de venta. Es un titular que encierra a 300 comerciantes que han fracasado. Es un llamado de atención, es un indicador que dice qué está pasando en la sociedad", sentenció destacando una gran incertidumbre que vive el sector.

"Hoy el comercio está absolutamente sometido al final de la capacidad productiva. Podemos sobrevivir con una planificación y no pedimos prestamo sino que hace falta es espacio fiscal, obligaciones tributarias y espacio financiero en servicio para sostener la fuente de trabajo. Va a ser muy dificil cuando el comercio deje gente en la calle", finalizó.