Nuevas medidas por coronavirus: hoteleros consideran que "no se va a mover la aguja" en el sector

viernes, 26 de marzo de 2021 19:24

Este viernes, a través de un nuevo decreto lanzado por el Gobierno Nacional para tratar de mitigar la llegada de la segunda ola de coronavirus, se conocieron as nuevas medidas que quedarán oficializadas desde este sábado, y una de ellas trata sobre la llegada de argentinos desde el exterior, y que den positivo en coronavirus.

A diferente de como se realizó en 2020 en San Juan, este año los viajeros que regresen del extranjero o deberán hacer cuarentena en hoteles, aunque sí quedarán aislados en lugares dispuestos por el Estado, los que den positivo en Covid-19. En este escenario, el sector hotelero de la provincia asegura estar en condiciones de recibirlos. Sin embargo, la medida no representa para el sector una clara esperanza de recupero.

"Creo que va a influir muy poco la cantidad de gente, según el número de personas que están fuera del país, que son 27.000. Pensamos que eso no va a influir, mucho menos en San Juan que no debe tener mucha gente viajando, por el poder adquisitivo y el poder numérico. No pensamos que esto vaya a mover la aguja", indicó Luis Tallara, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, Tallara remarcó una concientización por parte del personal y de los colaboradores, por lo que en los hoteles "no se terminó bajando la guardia, nunca".

"Estamos siempre a disposición del Gobierno nacional y provincial, desde la asociación y como cada una de los hoteles. Sabemos que se ha lanzado un decreto que ya está publicado en el Boletín Oficial, en el que ha quedado claro que la gente que tenga que ser resguardada en los hoteles van a tener que pagarlo ellos, así como los PCR que tengan que realizarse para certificar su estado de salud Covid. Nosotros ya veníamos trabajando con protocolos en una alta incidencia de Covid, donde el pico máximo de la primera ola de registración de casos fue muy importante y de esa forma pudimos seguir trabajando y no comprometer al personal", sostuvo.

"Lo que hace a San Juan y Gran San Juan, se está trabajando con lo corporativo, fundamentalmente con empresas mineras que están trayendo su personal a los hoteles o están transitoriamente haciendo algún trabajo. (...) Es muy relativo, el número no se puede estandarizar en una semana o un mes, ya que hay meses que han ido un poco mejores y otros no", agregó.

Según el decreto, el Gobierno nacional formalizó hoy la suspensión, a partir de mañana, de los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México, debido a los crecientes casos de coronavirus en esos países, y la circulación de nuevas cepas. La norma contempla asimismo más controles para los argentinos que regresen del exterior y mantiene la prohibición de arribo de extranjeros con fines turísticos. El Gobierno definió que todos los viajeros deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina, otro examen al llegar al país y uno más al séptimo día de ingreso, con el costo económico a cargo del pasajero, según el texto publicado hoy en el Boletín Oficial.