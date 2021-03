Gauchos sanjuaninos pidieron en Casa de Gobierno que se les permita volver a la actividad

jueves, 25 de marzo de 2021 17:03

"Defendemos la tradición" expresa una bandera que gauchos desplegaron en inmediaciones de Casa de Gobierno, este jueves, para pedir al mandatario Sergio Uñac que se les permita desarrollar su actividad ya que tienen protocolos aprobados pero resta la autorización final.

Juanjo Recabarren destacó en radio D3 que llegaron a Casa de Gobierno para "conseguir que nos escuchen. Pedimos hacer realizar las actividades ecuestres que hacen a nuestra tradición. Aún teniendo protocolo aprobado y todo autorizado, no lo podemos hacer; hemos hecho todo de la manera correcta".

El abogado Maximiliano Ortiz representa al grupo y dijo que "en virtud de nuestros derechos culturales reconocidos constitucionalmente, sin alterar el orden público, queremos hacer una petición visibilizándonos con el caballo y la vestimenta criolla"

Fueron recibidos por la secretaria de Sergio Uñac quien se comprometió a elevar la petición al mandatario. Entre otras gestiones encaradas está la presentación de notas al vicegobernador Roberto Gattoni y a las ministras de Turismo y Salud, Claudia Grynzspan y Alejandra Venerando. "Todo se encaró bajo el procedimiento y las ministras dieron su aprobación. No sabemos qué es lo que falta para trabajar", marcó Recabarren.

"Somos un grupo de gauchos organizados a los fines de reclamar la autorización sobre la actividad. Tenemos un protocolo aprobado a través del ministerio de Turismo y Cultura y refrendado pero no estamos autorizada para volver a la actividad. Sabemos que el turf como actividad ecuestre está autorizado, el salto, el polo pero no nosotros", expresó Ortiz a Diario La Provincia SJ, el pasado lunes 15.

El domingo 14, los gauchos se unieron y montados o en sulky se movilizaron hasta el Monumento al Gaucho para reclamar para que regrese la actividad. La manifestación fue pacífica y cantaron un segmento del himno. El puntapié para marchar se dio a raíz de la suspensión que tuvieron que hacer de un Ensayo Cultural Ecuestre que tenían previsto para el 13 de marzo. Para hacerlo, habían realizado presentaciones en Salud Pública, la Policía de San Juan y el municipio de 9 de Julio pero un día antes le avisaron que no podían realizarla.

"No sabemos por qué no se autoriza la actividad. En virtud de los derechos constitucionales consideramos salir, sacar los caballos y de alguna manera en nuestro monumento hasta que se conceda el permiso para desarrollarnos culturalmente. La cultura es muy importante para una sociedad cualquiera, desde cualquier acto escolar con desfiles gauchos, cívicos militares. No entendemos por qué las autoridades competentes están desinteresadas de la cultura. Debe desarrollarse todos los días para que no se pierda", destacó.

El protocolo

La disposición para volver fue aprobado por el Comité Covid-19 pero no por el Comité Ético, según aclaró Ortiz. El mismo indica en su escrito que solo permite 10 paisanos montados adentro del campo, cada paisano debe constituirse al costado de la cancha en burbujas de 8 personas, cada uno con distanciamiento de más de 2 metros. Se exige el uso de barbijo permanente, no se pueden desarrollar baile y todos deben estar sentados. No hay expendio de bebida ni comida. No pueden hacer comida en el lugar y se exige la sanitización permanente de cada espectador.

Además desde Salud Pública les sugirieron la señalización de ingreso y egreso, lo cual ellos cumplieron. También quedó prohibida la participación de personas encuadradas como personas de riesgo para evitar poner en peligro la vida. Los segmentos son de 5 horas con un horario estipulado de 20 a 2 de la madrugada.

"Todo está aprobado y refrendado por la ministra Venerando. Simplemente falta autorización de gobierno del comité Ético, no del comité técnico de Salud Pública. Habiendo vuelto el salto, el endurance, el polo, las peñas, nosotros nos vamos a manejar con la misma modalidad. No va a haber gente transitando", explicó.