"Las mamás son las que más sufren", marcharon pidiendo que no haya más "violencia obstétrica"

miércoles, 24 de marzo de 2021 18:19

Que no haya más violencia obstétrica y sí más partos humanizados. Con ese fin, este miércoles un grupo de personas marcharon con carteles y pancartas para pedir por la aplicación de la ley aprobada por la Cámara de Diputados de San Juan, N°7839 que marca una serie de condiciones que necesita una madre al momento de dar a luz en una institución de salud.

"Nos movilizamos aprovechando el día ya que era por Memoria, Verdad y Justicia para que se haga valer el derecho de toda mamá del parto humanizado", comenzó explicando Carolina Otarola, desde la Asociación Civil 26 de Julio, a Diario La Provincia SJ.

Con carteles, pancartas y banderas las mujeres se concentraron en la puerta de la Legislatura Provincial y luego marcharon hasta el ingreso al hospital Rawson donde hicieron una suelta de globos para recordar a esos niños que murieron en el parto y a sus familias que llevan el dolor por lo vivido.

"Vivimos con mucha tristeza por el dolor de estas mamás. Son muchos sentimientos encontrados. Estamos orgullosos de poder tener la fuerza para pelearla y ser la voz de todos los que la perdieron y no pueden hablar, no pueden pedir justicia", agregó Carolina quien subrayó que hace 2 semanas falleció un bebé en estas condiciones de violencia obstétrica.

Luego señaló que en San Juan la ley fue aprobada en el 2015 pero a nivel nacional, N°25.929, rige desde el 2004. La misma subraya que la violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. La violencia obstétrica puede afectar a la mujer y a su hijo durante el embarazo, el parto e incluso el post parto. Se manifiesta mediante prácticas, conductas, acciones u omisiones, sobre la mujer y el recién nacido, realizada por los profesionales de la salud que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afectan el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres.

"Hoy no se cumple la ley. No tenes a alguien explicando a la mamá sus derechos y deberes. La ley te indica que tenes que decir permanentemente al familiar cómo está la mamá y no se hace", señaló Otarola subrayando que hace 2 años consiguieron el decreto que establecía que se tenía que cumplir, pero "en algunas guardias se encaminó y en otras no".

"Ahora se frenó por la pandemia y son las mamás las que más lo sufren. Presentamos un petitorio al jefe de guardia. Nos dijo que iba a entregar en mano la nota para que mañana a primera hora nos den una respuesta. Hasta el momento tenemos 3 notas presentadas al Ministerio de Salud y 2 en el Hospital", aclaró.

El dolor de una madre

En la marcha participó Maira López que el año pasado perdió su bebé a raíz de una mala praxis. Ella es paciente de riesgo, diabética tipo 1 y desde un principio supo que no podía tener parto natural. Aquel día, se le adelantó el parto y llegó al hospital por urgencia pero a pesar del insistente pedido, no le practicaron la cesárea.

El bebé nació por parto natural, tras 5 horas de parto y en el quirófano se descompensó. "Cuando me sacaron al bebé con force, le provocaron un coágulo en la cabeza y vivió 9 horas. Estoy luchando por eso", recordó la mamá compungida en la marcha.