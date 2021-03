A la espera de fechas concretas, planifican el operativo de vacunación antigripal en San Juan

miércoles, 24 de marzo de 2021 07:44

Entre marzo y abril, cada año se inicia la vacuna antigripal en nuestro país. Desde Salud de la Nación, se distribuyen las dosis para las provincias que van destinadas a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o consideradas de grupos de riesgo.

En ese sentido, actualmente, en San Juan se espera por las dosis y se diagramó el operativo para realizar la colocación en los departamentos y se hacen las recomendaciones para quienes ya recibieron una o las dos dosis de vacuna contra coronavirus.

La jefa de Inmunizaciones, Marita Sosa Young señaló a Diario La Provincia SJ que "los estudios de los que disponemos ahora señalan que debe existir un intervalo de 14 días entre dosis y por ello, tenemos que considerar ese dato importante. De todas maneras llegado el momento de colocar la antigripal sabremos qué recomienda concretamente Nación. Sabemos que sobre fines de marzo y hasta mediados de abril podemos poner en marcha los operativos para vacunación antigripal; en base a lo que trabajamos en años anteriores".

En ese sentido, las vacunaciones se realizarán "en los hospitales departamentales y en los centros de salud con los que siempre hemos trabajado. Tenemos a nuestro recurso humano capacitado y preparado para este operativo y aguardamos contar con las dosis".

Recomendación a nivel nacional

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) emitió unas recomendaciones con el fin de unificar criterios para dar información clara a los pacientes que, en todos los casos, "es prioritario que reciban la vacunación contra Covid-19".



"Como el turno de vacunación contra el coronavirus la gente no lo puede manejar y esa inoculación la queremos priorizar, hay que intentar espaciar todo lo que se pueda ese turno y el de la vacunación contra la gripe y antineumocóccica", detalló a la agencia Télam Alejandro Videla, vicepresidente de la AAMR.



Y continuó: "Si este espacio puede ser 14 días como mínimo perfecto. Pero si me acabo de dar la vacuna de gripe y al día siguiente me llega el turno de la de coronavirus, me vacuno igual, porque la distancia entre las vacunas no es un tema médico en relación que la vacuna puede perder efecto o generar menos efectos adversos".



Videla, quien es también médico neumólogo del Hospital Universitario Austral, señaló que este intervalo de 14 días tiene que ver con "poder monitorear mejor lo efectos adversos de las vacunas, sobre todo de la del coronavirus que en todos los casos tiene una autorización para uso de emergencia".

De manera que, si se recibió la vacuna antigripal y al día siguiente se recibe la notificación para vacunarse contra coronavirus, lo ideal sería diferir esta vacunación para dejar un espacio de 14 días pero si esto no es posible, se puede proceder con ambas vacunaciones.