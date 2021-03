La iniciativa de una sanjuanina, clave para consolidar la Red de Asistencia por Siniestros Viales

martes, 23 de marzo de 2021 22:05

La sanjuanina Paula Liuzzi Barceló, representante en San Juan de la Fundación Estrellas Amarillas, está orgullosa del camino transitado. Tras presentar un proyecto en una reunión con las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fue tomando entidad la creación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. Finalmente y para su orgullo, está operativa desde 2019 y que abarca a todo el país.

La Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales brinda asesoramiento legal, psicológico, social y de rehabilitación en la post emergencia vial en todo el país. "Nuclea provincias, municipios y organismos privados, que ponen a disposición sus recursos y articulan a nivel interjurisdiccional", destaca la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y desde esta semana, gracias al convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se decidió otorgar asistencia económica a las víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales que atraviesan situaciones críticas o de alta vulnerabilidad socioeconómica.

Paula, que perdió a una hija por siniestralidad vial, expresó a Diario La Provincia SJ: "en su momento, siento que fui descabelladamente a pedir una reunión con el entonces director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Pérez que amablemente me recibió y hablamos por tres horas. En ese momento, me dijo que no estaba al tanto de la gravedad de las situaciones que atravesábamos los familiares de víctimas y la consecuencia de no poder asistir en este tipo de situaciones. Inmediatamente me puso en contacto con la abogada de la Agencia, Daniela Ortiz, que fue muy franca conmigo al decirme que lo que planteaba (creación del Programa y la Red) era extremadamente difícil, no imposible".

Paula y las primeras gestiones para que exista un programa, allá por el 2017.

"Hay una falencia muy recurrente que es la falta de asesoramiento adecuado después de un siniestro vial. Nadie sabe qué hacer entre el dolor de despedir a alguien y los trámites, entre ellos denuncias policiales y en la Justicia. Y en eso aparecen los abogados caranchos y los negociados de las aseguradoras. Nadie está preparado para esto y por eso, comenté mi propuesta de que existan oficinas en las provincias para contener y asistir a las familias y a las víctimas que sobreviven", había explicado en aquel entonces.

Fue así que, tras la iniciativa de Paula se puso en funcionamiento la Oficina de Asistencia a la Víctima de Siniestros Viales y al poco tiempo, se firmó un convenio de colaboración en San Juan, representado por Ariel Palma. "En ese momento, no se logró el funcionamiento que esperábamos pero al poco tiempo se federalizó con el funcionamiento de un 0800 que respondió muy bien, para ser algo que nació muy de cero y hoy es el 149; una realidad", remarcó.

La Oficina de Asistencia a la Víctima era una realidad en Argentina y San Juan.

Para Liuzzi Barceló, lo que se conoció esta semana, con "la firma de un convenio de participación con Desarrollo Social, a nivel nacional, y que haya adherido San Juan implica que no la provincia no va a depender tanto de Buenos Aires para cuando necesitemos algún tipo de asistencia: económica, psicológica y legal. Este lunes, me comunicaron las novedades tanto desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial como el responsable de Transporte, Carlos Romero, teniendo en cuenta que esto fue un proyecto mío. Empecé muy de cero y me costó muchísimo que se entienda, se reconozca y se sepa lo que pasa a las víctimas y las familias".

La sanjuanina sólo espera que "esta Red siga creciendo y se continúen firmando convenios. Lo busqué y siento que a fuerza de muchísimo sacrificio lo conseguimos. Estrellas Amarillas, como fundación, está muy ligada a esto y en lo particular, asisto a víctimas a las que conecto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Necesitamos que se sepa que ante una tragedia vial, no estamos solos; nadie está solo".

El convenio

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, firmaron esta tarde un convenio que permitirá incluir a las y los familiares de víctimas de siniestros viales en el Programa de Ayudas Urgentes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Este programa brinda asistencia socioeconómica a personas físicas, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que se encuentran atravesando situaciones de emergencia y/o urgencia.

Martinez Carignano agregó: “Es una inmensa alegría para nosotros impulsar esta iniciativa que no tiene antecedentes en el mundo. Argentina es el primer país que tiene una Red de Asistencia a las Víctimas y ahora genera una oportunidad de inclusión con fondos y recursos concretos para acompañar a quienes más lo necesitan.”

Este acuerdo de trabajo conjunto ampliará derechos y brindará recursos económicos concretos a aquellas familias que queden sin ingresos por motivos derivados de un siniestro vial. La ayuda –que se evaluará caso por caso- no está destinada a gastos médicos o de rehabilitación, ya que esa asistencia se presta directamente a través del Ministerio de Salud.

La iniciativa se enmarca en la serie de recursos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, impulsa para el fortalecimiento de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales de Argentina. Funciona como un nexo que coordina con organismos nacionales, provincias y municipios a fin de brindar una asistencia integral ofreciendo asesoramiento jurídico, orientación psicológica, post-hospitalaria y/o de servicios sociales. Se accede las 24 horas los 365 días del año a través de la línea telefónica 149 (opción 2).

El secretario de Tránsito y Transporte, Carlos Romero expresó: "en San Juan, tuvimos casos recientes directamente ligados a esta situación, y estamos convencidos que con este acuerdo se logra dar un fuerte impulso al fortalecimiento de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, de la cual formamos parte".