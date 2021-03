Mauricio Barón, el chef sanjuanino que triunfa como asador en México

domingo, 21 de marzo de 2021 21:25

Mauricio Barón es desde hace varios años un referente gastronómico de la Argentina, gracias a sus platos regionales, entre ellos la tradicional punta de espalda sanjuanina. Tras el terremoto del 18 de enero sufrió un shock nervioso que lo dejó internado, pero dos días después fue dado de alta y su amor por la cocina continuó intacto.

Hoy, está a más de 7 mil kilómetros compartiendo sus conocimientos. "Hace unos quince días recibí una invitación por parte de la Federación Mexicana de Asadores para un evento que se realizó en la localidad de Villa del Carbón, que está a dos horas de la capital de México. Es una zona montañosa, y me quedé muy admirado por los paisajes y la gente", contó a Diario La Provincia SJ el chef quien además se desempeña como Secretario General de la Federación Argentina.

No es la primera vez que el sanjuanino se convierte en un representante fuera del país, incluso hace dos meses estuvo en Chile, en la Cumbre Internacional de Parrilleros. "Viajé junto con el Presidente de la Federación Argentina, Fernando Pupo y estuvimos conviviendo con asadores de Paraguay y México. Entre todos compartimos nuestras técnicas e hicimos un lindo evento para que la gente pueda disfrutar de todo esto".

En este evento, sorprendió con un plato no tan frecuente en el lugar. "Yo desposté la punta de espalda y además sacamos todos los cortes clásicos de Argentina, que era la idea para hacerlos conocer. También hice semitas sanjuaninas que les encantaron y pizza a la parrilla que no se acostumbra en México y les encantó. Así que me han pedido que les dicte cursos sobre eso a los integrantes de la Federación", explicó muy contento.

Si bien el viaje iba a ser mucho más exprés, su estadía se alargará. "También un empresario argentino que tiene una cadena de parrillas me ha pedido que dicte cursos a su personal así que creo que me voy a quedar un tiempo por estos lados para capacitar a los asadores. Creo que es una muy buena oportunidad".

Todavía no tiene el boleto de avión de regreso y aunque está muy orgulloso de lo que está logrando, asegura que hay algo fundamental que le está faltando. "Se extraña muchísimo mi tierra sanjuanina y sobre todo mi familia. Si bien fue una decisión que se tomó en conjunto con mi esposa y mis hijas, está muy difícil la situación en la Argentina y no tengo que dejar escapar esta oportunidad que se me ha presentado y más a mi edad. Voy a estar un tiempo por acá en México", sentenció.