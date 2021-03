Mountain Board, el deporte extremo que gana cada vez más aficionados

sábado, 20 de marzo de 2021 15:00

Sin dudas la geografía de San Juan, permite la posibilidad de practicar una multiplicidad de deportes extremos, algunos de ellos conocidos de diferentes circuitos turísticos, y otros no tanto, pero que se desarrollan con vigor entre sus adeptos.

Ese es el caso de quienes practican Mountain Board, una variante de lo que son los deportes con tablas de descenso, por ejemplo, el longboard en asfalto, y que se puede hacer con una tabla adaptada de snowboard en terreno montañoso. Surgió en Estados Unidos, precisamente en California, donde en algunos sitios, los terrenos a los de San Juan, por eso su éxito en la provincia una vez que el deporte llegó al suelo sanjuanino, hace casi 10 años.

"Se trata de descensos en montaña con saltos y curvas, y todo lo que se pueda hacer. Acá no se difunde mucho la actividad porque no se ve, nosotros la practicamos desde hace diez años aproximadamente, en la zona de Punta Tabasco y en algún otro circuito que siempre están escondidos, no sobre la ruta. Muchos pasan y nos ven y se quedan sorprendidos porque no saben lo que es. Nos dicen 'uy, que locos'", reveló Juan Pablo Melián, abogado y adepto al deporte, a Diario La Provincia SJ.

La historia del Mountain Board nació en San Juan de la mano de uno de los jóvenes que actualmente conforma el grupo de aficionados, y que trajo el deporte desde otras partes del Continente. La idea sin dudas gustó e impactó, y rápidamente fue adoptada por el grupo.

"Empezamos de a poco a comprarnos tablas y comenzar a mirar videos en YouTube y tener contacto con personas de otros países, a través de redes sociales. Por lo general nos juntamos los sábados y practicamos, somos pocos pero es un deporte que interesa, por eso buscamos a gente que quiera hacerlo y que nosotros podamos enseñarles", sostuvo el abogado.

Además, detalló que "es un deporte lindo que te permite conectarte mucho con la naturaleza porque donde uno va son lugares atractivos de la provincia. Con respecto a los recorridos donde practicamos, en general no llegan a más de 100 metros y son con inclinaciones de 60 o 70 grados, la tabla toma velocidad pero antes de siempre hay tiempo de aprender a controlar la tabla, saber cómo se comporta y ver maniobras de freno".

De esa manera, ahora buscan la creación formal de una asociación que, con el paso del tiempo, les permita no sólo practicarlo, sino también incluirlo en circuitos turísticos y ofrecerlo como experiencia a quienes lleguen a la provincia. También, ya piensan en lo que sería la creación de circuitos propios que le permita a más personas sumarse con seguridad.

"En personas jurídicas ingresó un expediente para hacer la Asociación de Longboard porque muchos de los que hacemos Mountain Board también practicamos eso, y se incluyó la actividad justamente para que cuando salga esa autorización de persona jurídica, poder solicitar a las autoridades alguna habilitación de circuitos. Es un deporte que no contamina, aunque sí puede hacer erosión porque las rueditas modifican el camino, pero no habría ningún impedimento", dijo Melián.

"Siempre estamos los sábados, hay muchos chicos que nos preguntan y siempre les decimos que nos pueden contactar a través de Instagram, en la página Mountain Board San Juan, o al número 2646 70-9962. No cobramos nada a quienes aprender, lo hacemos con el afán de querer que haya más gente que lo practique y que se siga desarrollando en San Juan", finalizó con entusiasmo.